Carlos III “el bueno”

Enhora buena, Carlos Enhora buena a todas y a todos los que hemos participado. “Diario Siglo XXI” publicó, por capítulos, los borradores de mi segunda novela, recordarás que la presentamos en Valencia. En ambos casos estamos porque compartimos con un grupo de lectoras y lectores.

¿Pones en duda que Carlos III fue un buen rey? En absoluto; se hicieron grandes avances, pero se dice que si, por ejemplo que, Ensenada podría haber ganado en la batalla de Trafalgar si el rey de las Dos Sicilias y, posteriormente, Su Majestad Católica no hubiera entrado en las intrigas que destituyeron al ministro. Un detalle.

Si, lo explicas bien en la presentación de tu número 12, aunque, como es tu norma, la ofreces gratis en tu blog Hay cotidianidad de la intriga, desde un padre loco y una madre que solamente busca empoderar a sus hijos hasta una hermana entregada a la formación para ser reina de Francia, en su tierna infancia…., te metes mucho en las intimidades de las intrigas… Sí, pero aprecio la Ilustración, hasta me he puesto a escuchar ópera, porque ésta juega un gran papel, especialmente en Nápoles, donde se forjó la gobernanza del futuro Carlos III, vivo esta forja, porque el narrador fue engendrado para que la leche destinada a él, lo fuera al infante primogénito de la Farnesio, a este Carlos que tenía tres hermanastros que le precedían en la línea de sucesión.

Sí, aceptó las intrigas de la Farnesio para lograr los ducados de Parma y Plasencia y el trono de las Dos Sicilias, y el gasto de los dineros de unas arcas ya vacías en una España que nada tenía que ganar en las batallas de su reina. Aprendió a ser rey… Sí, claro, tuvo mucha ayuda, de ahí el personaje del narrador, compartió esas vivencias.

