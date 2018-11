Interior del Ministro de Interior

No sé si hay que pagar por verlo o indemnizar a quien lo ve”, leí. Sin buscar identidades, reparé en otro “quetalbaila” que había al final. Después supe que el espectáculo era el de la última Sesión de Control al Gobierno, dado por Pedro Sánchez, su Vicepresidenta, la ministra de Justicia, Pablo Casado, y los exministros Catalá y Dolors Montserrat.

No precisé y quedó un quetalbaila indefinido compatible con cualquier tipo de compañía, ministro de Interior o protagonistas de la Sesión de Control.

Dispuesto a tomar notas, cogí el bolígrafo cortesía del hotel. Hesperia, se publicitaba a lo largo. Vía Google, indagué sobre Hesperia. Apareció el libro de Paredes Groso El Jardín de las Hespérides; y Hespérides, las ninfas hijas de Atlas y Hesperis (Aretusa, Egle, Eriotehia y Hesperia) que en la mitología griega disfrutaban cantando mientras cuidaban el jardín de Hera. Ya metido en harina, y en mitología, seguí con lo que se contaba del jardín: Manzanas de oro. Trabajos de Heracles. Ladón, el dragón de cien cabezas. El titán Atlas, que carga el peso de los cielos. Cerbero, Cancerbero o Can Cerbero, el perro de Hades, del infierno o del Inframundo...

Empezaba a hablar Grande-Marlaska sobre la realidad de otro jardín, el que ve desde el Ministerio del Interior, y dejé la mitología. Anoté lo que citaba, uniéndolo a comentarios propios que puse entre paréntesis: He dedicado mi vida profesional al servicio (cambia toga por ministerio). Me queda trabajo (anula rumor de candidato a alcalde de Madrid por el PSOE). Gratamente impresionado por las Fuerzas de Seguridad del Estado (No lo vio como juez, ahora sí). Carencias al llegar (que procura corregir) en migraciones, recursos humanos, infraestructuras, equiparación de sueldos de Guardia Civil y Policía a los de policía autonómico, Junta de Seguridad y Convenios con Comunidades sin policía autonómica. Lucha contra violencia de género. La mujer en las Fuerzas de Seguridad del Estado. No hay efecto llamada, sino efecto huida (hum). Acuerdos con Argelia, Nigeria, Senegal, Marruecos. Mando único en Gibraltar y Mar de Alborán. 53.382 emigrantes en lo que va de año, tanto como en los 3 años anteriores (¿efecto llamada?). En 5 años, las solicitudes de ingreso de inmigrantes se ha multiplicado por 12 hasta llegar a 31.000 (¿efecto llamada?). Tráfico y protección Civil, más accidentes, reducción de velocidad (justificada). Y, como final, “El Estado de Derecho ha derrotado a ETA, ahora hay que construir el relato de lo que pasó” (algo masca G-Marlaska).

Siguió el turno de preguntas. Siendo juez, como ministro había eludido el dilema sobre la calificación del supuesto delito cometido por los políticos presos catalanes, de rebelión o sedición, acaso buscando proteger al presidente del Gobierno y no avivar el cisco abierto por la Vicepresidenta. García Vila, que preguntaba, podía interesarse, pero preguntó por otros asuntos: Renovación del CGPJ (elegirán las Cámaras). Posible designación del Juez Marchena (Uno de los juristas más consolidados de este país, es amigo). Salida de Marchena de la Sala que juzga (Todos los jueces están preparados) Indulto a políticos catalanes presos (No hay planteamiento sobre algo no juzgado). Agresión a la casa del juez Llarena, incidentes con Vox en Murcia (preocupa la crispación, pero sin alarmismo) Situación en Cataluña (Hay prevención y se responde con contundencia ante acciones violentas). Uso de porras por la Policía (Hay instrucciones) Devoluciones en caliente (Ley y derechos de extranjeros; se mantiene el Recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos humanos). M.E.N.A.S (solidaridad, bienestar de menores y repatriación) Concertinas (Hay 3 informes técnicos, falta decidir cuál se aplica). Fecha para retirar concertinas (depende de modelo) Violencia de género (Hay dos protocolos, de reincidencia y de visión por indicadores). Falsificaciones y Top-manta (Se estudiará; preocupa, pero no está sobre la mesa). Revisión Gasto de Fondos Reservados (Lo expondrá en el Congreso). Asunto Villarejo y su traca final (No sabe; y si supiera tampoco lo iba a decir; el Estado tiene resortes suficientes; nada de lo que se pueda conocer va a afectar a la Seguridad del Estado). Negociación PGE con PNV (No sabe).

Al final, a preguntas del director de Europa Press, asomó el interior del ministro de Interior: ¿Candidato a la alcaldía de Madrid?.- preguntó García Vila. Respondió que estaba interesado antes de asumir la cartera de Interior. Que conoció a Pedro Sánchez “Tres semanas antes de nombrarme”, y que éste se lo propuso.

- ¿Si se lo propusiera ahora y no hubiera habido Moción de Censura? - insistió García Vila. - La vida te la cambia un accidente.- contestó.

Con ello, reveló dos hechos importantes: Que Pedro Sánchez le sondeó tres semanas antes de nombrarle, con lo que significa para la moción de censura, su preparación y la fecha en que se produjo. Y que puede entender esa moción como un accidente.

Al acabar, guardando los trastos de escribir, volví a la mitología que sugiere el lema del bolígrafo. Hesperia. Pero vi el WhatsApp:

¡Vaya espectáculo!... pagar por verlo o indemnizar a quien lo ve. También un quetalbaila.