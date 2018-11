Sección: Empresas Johnson Controls integra Metasys en su Centro de Monitorización Remota para el control de edificios Comunicae

jueves, 15 de noviembre de 2018, 15:42 h (CET) La integración permitirá una monitorización 24/7 de todos los sistemas que forman parte del edificio y que puedan ser conectados como la climatización, la iluminación, el fuego y la seguridad, además de la gestión inmediata de la respuesta ante los eventos que se produzcan en cualquiera de los sistemas Johnson Controls Building Technologies & Solutions ha anunciado la integración de su sistema de control de edificios Metasys® en el Centro de Monitorización Remota (CMR) de Johnson Controls (antes Tyco), para ofrecer de manera remota servicios de control total para edificios inteligentes, ampliando así sus actuales servicios de monitorización 24/7, atención, supervisión, respuesta y reporting.

A través del sistema de control Metasys® de Johnson Controls se consigue una gran eficiencia al integrar el sistema de climatización, iluminación, seguridad y protección del edificio permitiendo la gestión de todos ellos a través de una singular plataforma que puede tomar decisiones más inteligentes y seguras, y al mismo tiempo, aumentar el confort, la seguridad y la productividad de los ocupantes del edificio. Gracias a esta integración, el CMR será capaz de supervisar y monitorizar las áreas de acción de Metasys® además de gestionar las conexiones de los sistemas de seguridad, ofreciendo:

Servicios preventivos : Creando rutinas de mantenimiento, supervisión o vigilancia en remoto como la apertura de nuevas vías de ventilación no automatizadas, video vigilancia en cabinas de ascensores, comprobación de accesos no permitidos de empleados, etc.

: Creando rutinas de mantenimiento, supervisión o vigilancia en remoto como la apertura de nuevas vías de ventilación no automatizadas, video vigilancia en cabinas de ascensores, comprobación de accesos no permitidos de empleados, etc. Servicios reactivos: Programación de acciones reactivas automáticas o por parte del personal de guardia ante el conocimiento de un estado de alarma o nuevo aviso. Desde la verificación del grado de las alertas a la denegación de permisos, apertura de puertas, encendido de luces, mensajes por megafonía, etc.

Programación de acciones reactivas automáticas o por parte del personal de guardia ante el conocimiento de un estado de alarma o nuevo aviso. Desde la verificación del grado de las alertas a la denegación de permisos, apertura de puertas, encendido de luces, mensajes por megafonía, etc. Comunicación constante con el edificio: Desde llamadas a la propiedad, responsables de sistemas, empresas mantenedoras, servicios de emergencia, Fuerzas de Seguridad, etc. Además de la generación automática de informes.

Desde llamadas a la propiedad, responsables de sistemas, empresas mantenedoras, servicios de emergencia, Fuerzas de Seguridad, etc. Además de la generación automática de informes. Servicio personalizado y eficiente: Soluciones basadas en la operativa y necesidades específicas de cada empresa –según tamaño o sector- a través de protocolos de actuación personalizados que optimizan el consumo de energía para lograr una mayor eficiencia de los recursos y menor coste operativo. El Centro de Monitorización Remota (CMR) de Johnson Controls está considerado como uno de los más avanzadas del país por la calidad de sus instalaciones y profesionalidad de su personal. Su efectividad cumple con los más altos estándares del sector, proporcionando un nivel de seguridad real y monitorización de sistemas para edificios inteligentes única en el sector, ya que garantiza el control y la atención por parte de un equipo altamente profesional y conectado las 24h. Gracias a su eficacia, ha recibido recientemente 4 certificaciones por estándares internacionales de prestigio que reconocen diversos servicios de Recepción y Gestión de Alarmas.

En palabras de Manuel Delgado, director general de Johnson Controls para España y Portugal: 'La combinación de las fortalezas del CMR Y Metasys nos permite cumplir, e incluso superar, las expectativas de nuestros clientes creando entornos de calidad, gestionando la energía de sus edificios y maximizando la eficiencia de su consumo mientras les ayudamos a ahorrar costes. De esta manera hacemos posible el objetivo último de Johnson Controls, crear edificios inteligentes que fomenten un mundo más seguro y sostenible'.

