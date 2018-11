Dos millones de libros para celebrar el día de las librerías

Desde el 16 de noviembre, los lectores tienen acceso a un catálogo de ejemplares 46 veces más grande que el monte Everest En la variedad está el gusto. Muchos son los libros que existen en el mundo: de policías, de aventuras, de autoayuda, biografías, poemarios, fantasía épica, manuales técnicos, etc. Sin duda, aglutinar todos ellos en un mismo catálogo puede parecer un sueño inalcanzable para toda librería, porque, ¿a quién no le gustaría contentar a todos sus clientes? ¿Qué lector no desearía encontrar siempre una respuesta positiva cada vez que pregunta por un ejemplar en su punto de compra habitual?

En este 16 de noviembre de 2018, este sueño que parece difícil de hacer realidad parece más cerca. El día de las librerías de este año se vuelve un poco más especial, tanto para los propietarios de estos negocios como para sus clientes. ¿Qué cambia en esta ocasión? Un nuevo catálogo que ofrece en estos puntos de venta dos millones de ejemplares.

Rascacielos de libros

Se dice pronto, 2 millones de libros al alcance de cualquier librería. Un catálogo capaz de emular al skyline de una ciudad repleta de rascacielos. Pero exactamente, ¿qué se puede encontrar dentro de este inventario? ¿Qué recibe el lector que tiene ante sí tal cantidad de ejemplares?

Para empezar un catálogo que se adapta a cualquier gusto y necesidad del cliente de la librería. Por hacer un repaso, el top 10 quedaría resumido del siguiente modo:

240.000 ejemplares de historia.

60.000 biografías.

50.000 libros de ficción.

50.000 poemarios.

40.000 ejemplares de ficción juvenil

30.000 libros de drama.

30.000 sobre religión.

30.000 de temática educativa.

24.000 sobre autoayuda. Pero no solo hay que destacar la diversidad temática. Los lectores en distintos idiomas también encontrarán un libro para cada una de sus necesidades ya que el catálogo aglutina ejemplares en 120 idiomas: casi un millón y medio en inglés, 140.000 en francés o 180.000 en alemán.

¿Cabe el Everest en una librería?

Haciendo cuentas, de media cada libro puede tener un largo en torno a los 21 centímetros. Haciendo las cuentas, este catálogo alcanzaría los 420 kilómetros. Si se tiene en cuenta que el pico más alto del mundo tiene cerca de los 9.000 metros de alto, esta oferta multiplicaría por 46 esta longitud.

Aunque claro, toca hacerse una pregunta en este punto. ¿Qué librería podría acoger en su almacén un catálogo 46 veces más grande que el Everest? La respuesta está clara: ninguna, pero es aquí donde la distribución bajo demanda trae la solución. Gracias a este servicio, cualquiera de estos negocios ya puede atender la solicitud de cualquiera de sus clientes, acceder a esta oferta y poner a disposición de sus compradores tal cantidad de ejemplares, que aunque no pueda verse en su depósito, está al alcance de un click.

Un gran alivio en una época en donde las librerías deben reinventarse para poder seguir ofreciendo el servicio que tradicionalmente han prestado a la sociedad. No hay que olvidar que estos negocios siguen siendo el principal punto de venta al que acuden los lectores a la hora de buscar un ejemplar. ¿Por qué no devolver esta confianza con un regalo tan especial como un catálogo de un millón de ejemplares, al que incluso se puede acceder de forma online?

¿Y dónde está la montaña?

Si no están en el almacén, y no pueden verse ni tocarse hasta que el cliente solicita este servicio. ¿Dónde están los libros con los que podría escalarse la montaña del mundo? Este millón de ejemplares viene de la mano de Podiprint, que pone a disposición del librero un catálogo en el que se incluyen ejemplares de Latinoamérica, Estados Unidos y otras zonas angloparlantes, sin olvidarnos de los editores españoles ni de los casi 300.000 títulos, a priori inéditos.

Los servicios de Podiprint permiten que el cliente acceda al catálogo desde la web de la librería y seleccione el ejemplar, generando una alerta que hace que en menos de 72 horas se imprima el libro y llegue al punto de venta desde el que se ha solicitado. Un proceso tan simple y que permite servir a los lectores una oferta tan grande como para poder subir y bajar de la montaña más alta del mundo, 46 veces.

Sin duda este 2018 trae un gran regalo para el sector, un millón de libros que todo lector tiene a su alcance, tan cerca como su librería de confianza. Un negocio que hoy celebra su día y que todavía tiene mucho que decir, tanto como las páginas de este nuevo catálogo tan grande como un rascacielos.

Sobre Podiprint

Podiprint opera físicamente desde la zona centro de Andalucía, en Antequera (Málaga), en unas instalaciones que superan los 3.000 metros cuadrados. Pertenece al Grupo IC, empresa con más de 30 años de continua evolución que avalan el compromiso y el trabajo de un equipo de profesionales que integran juventud y experiencia, en una renovación constante sobre tres sectores principales de actuación: la formación, la edición y la impresión bajo la misma premisa básica, la generación de negocio para sus clientes.

Un servicio que no se reduce a las fronteras españolas. Gracias a su anexión a Bibliomanager, plataforma para la distribución de contenidos de habla hispana, de la que también es socio desde 2017, Podiprint conecta el catálogo del editor con puntos de venta y plantas de producción de España, México, Argentina, Colombia, Perú y Ecuador.

Podiprint tiene, además, un acuerdo bidireccional en exclusiva con Ingram, principal distribuidor bajo demanda a nivel internacional con presencia en 12 países. Mercados que se ponen a disposición del editor español con localizaciones tan importantes como Estados Unidos. Unos nexos que han contribuido a que las librerías cuenten, a día de hoy, con un catálogo de dos millones de libros para ofrecer a sus clientes.

