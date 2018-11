Sección: Empresas ShopAdvizor, la primera comunidad colaborativa que reinventa la experiencia de compra Comunicae

jueves, 15 de noviembre de 2018, 15:57 h (CET) La startup conecta a consumidores con retailers y marcas, estrechando las relaciones entre todos. Ha sido seleccionada entre las startups de mayor potencial en la Web Summit 2018, Silicon Valley Immersion Progam 2018 y en el NRF Big Show 2019 (New York) La última década es testigo de cambios muy grandes relacionados a la experiencia de compra, donde el consumidor demanda cada vez más las valoraciones, reseñas e información para tomar decisiones. Hoteles, restaurantes, conductores etc. prácticamente todo es analizado y valorado por el usuario.

ShopAdvizor ha entendido esa necesidad del consumidor y desarrolló un modelo innovador para la industria del gran consumo. El primer mercado fue Francia, donde ya cuenta con más de 1.000.000 de usuarios y 1.000 fabricantes participando, y con Carrefour como socio estratégico. Recientemente ha lanzado en Uruguay y España está entre los próximos destinos de su plan de expansión junto con Estados Unidos y México.

¿Qué es ShopAdvizor?

Es la primera comunidad donde interactúan consumidores, retailers y marcas generando beneficios para todas las partes. ShopAdvizor permite a los consumidores probar gratis millones de productos a cambio de su opinión y generar contenidos e información para las marcas y retailers.

En ShopAdvizor todos salen ganando

Los consumidores ahorran hasta un 30% en el total de la compra gracias a los productos gratis. Adicionalmente la aplicación integra y da acceso a toda la información necesaria para comprar mejor: reseñas, valoraciones, información nutricional procesada, cupones de descuentos, las marcas y los retailers, han aumentado sus ventas, obtienen valoraciones, reseñas y contenidos para mejorar la experiencia de compra omnicanal y acceden a una plataforma que les permite relacionarse mejor con sus clientes y escucharlos activamente.

ShopAdvizor en la Web Summit

ShopAdvizor acaba de estar presente en la última edición de la Web Summit, el mayor evento de tecnología de Europa. Tal y como ha explicado Diego Chorny, CEO & co-founder de ShopAdvizor, "que nos hayan seleccionado en el Web Summit para la categoría Growth nos confirma que vamos por buen camino, la participación ha sido un éxito en cuanto a potenciales inversores y recepción de la propuesta de valor". La participación fue impulsada y promovida por el ICEX (España Exportación e Inversiones) que también seleccionó a ShopAdvizor para participar en el programa Silicon Valley Immersion Progam, el pasado mayo. ShopAdvizor ha sido una de las pocas startups seleccionadas para participar en el NRF Big Show 2019 en Nueva York, el mayor evento de retail de América.

Algunos datos de interés de ShopAdvizor:

Más de un 1.000.000 de usuarios y 1.000 marcas ya participan en la comunidad.

Con más de 12.000.000 millones de ratings y reviews, ShopAdvizor se ha convertido en la mayor fuente de información de bienes de consumo en Francia.

Alexa muestra que el nivel de engagement de los usuarios de ShopAdvizor está solo por debajo de Facebook pero por encima de Instagram o Twitter.

Debido a su desempeño, ShopAdvizor ha sido elegido por el H.E.C de París y el Observatorio Netexplo como finalista de la iniciativa más innovadora en Francia en marketing digital y social; ESOMAR lo ha seleccionado como un caso de estudio para su Congreso Mundial, y la revista minorista LSA ha otorgado el premio a la innovación en Marketing.

ShopAdvizor se lanzó en Uruguay en junio de 2018 y ya se han registrado en la plataforma más del 2% de los hogares del país. También se han firmado acuerdos con retailers interesados en implementar el programa en España, Alemania, Italia, México y Argentina.

Sobre Diego Chorny

Cuenta con 25 años de experiencia en marketing de retail y consumo masivo, y en los últimos años se especializó en comunidades online. Previo a ser emprendedor Diego fue Director de Marketing en Walmart y luego en Carrefour en Argentina, miembro de ambos comités ejecutivos. Se mudó a España en el 2004 y fundó su primera compañía, Brand Value, que en pocos años se convirtió en una de las agencias de marketing para retailers más galardonadas del mundo, desarrollando promociones al consumidor en 15 países y con más de 30 premios internacionales.

Es co-fundador e inversor en aristopet.com y co-fundador y CEO de ShopAdvizor.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.