La Doctora Fercasy expone lo que se desconoce del surco nasogeniano

El ´surco nasogeniano´hace referencia a las arrugas que van desde el final de la nariz y que descienden oblicuamente hasta ambos límites de la boca. Este signo de expresión se hace notorio con la edad, los tejidos de la piel se relajan y se produce una pérdida de tonicidad muscular. La combinación de todos estos efectos hace que la parte central de la cara luzca avejentada. La Dra Fercasy aporta interesantes datos sobre el surco nasogeniano, a la vez que presenta sus tratamientos. PVP: desde 350 €/ sesión Las arrugas que conforman el surco nasogeniano se empiezan a formar a edades tempranas pero sólo son visibles cuando se ríe, desapareciendo cuando no se hace. Es en la edad adulta cuando estas líneas de expresión se empiezan a visualizar también cuando no se está sonriendo. Los factores desencadenantes del surco nasogeniano son diversos: componente genético, gesticulación, acción de la gravedad, forma de la cara y de la mandíbula, etc.

El surco nasogeniano es comúnmente conocido como la ´arruga de la risa´. Cuando las arrugas que forman el surco nasogeniano son muy profundas, las cremas antiarrugas ya no son de gran ayuda. Llegados a este punto, lo mejor es acudir al ácido hialurónico para rellenarlas.

Una forma de prevenir el surco nasogeniano es dormir boca arriba, ya que apoyar los pómulos contra la almohada noche tras noche apresurará su aparición. Desmaquillarse al final del día es importante a la hora de prevenir las arrugas y, por ende, el surco nasogeniano. Existen diversos estudios que demuestran que por cada día que no se desmaquilla la piel, ésta envejece cinco.

Tratamientos en la clínica de la Dra Fercasy

El mejor tratamiento para eliminar las arrugas que forman el surco nasogeniano es el relleno de ácido hialurónico o de hidroxiapatita cálcica, que es un relleno biocompatible conocido comercialmente como el Radiesse. La elección del componente depende del caso concreto de cada paciente y de sus factores externos e internos. Los resultados durarán entre 8- 13 meses. PVP/ sesión: desde 450 €

Protocolo de Skinboosters: este tratamiento se realiza para prevenir la aparición del surco nasogeniano (entre los 25-35 años). Dicho procedimiento se encarga de recomponer la piel, para ello se realiza un antiaging que crea un efecto a largo plazo a través de varias sesiones. El resultado se aprecia de inmediato. PVP/ sesión: 350 €

Acerca de la Clínica Fercasy

La palabra Fercasy proviene de una mujer: Raquel Fernández de Castro Ysalguez. Raquel (Dra. Fercasy) es una reputada doctora en Medicina Estética, diagnóstico y prevención, que acaba de inaugurar la clínica que lleva su nombre en la céntrica calle de Velázquez, Nº73. De la mano de un equipo de élite internacional ofrece diferentes servicios que van desde la Medicina Estética en general, hasta tratamientos más específicos por sesiones. Los resultados son satisfactorios y muy naturales, siendo algunos ya apreciables desde la primera sesión.

En la Clínica Fercasy tienen como objetivo ponerse en la piel de cada paciente para cumplir las metas personales de éste y, a la vez, convertirlas en sus metas profesionales. Además, Fercasy no es una clínica de Medicina Estética común, sino que se trata de un centro moderno, exclusivo y chic dirigido a un cliente exigente, cosmopolita y amante de la belleza que se sentirá como “en casa” gracias a este nuevo concepto ideado por la Dra. Raquel Fernández de Castro Ysalguez.

