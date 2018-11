5 plantas artificiales que aportan vida al hogar y protegen la salud de sus ocupantes, según tiendas.com

Mantener las plantas vivas puede ser un problema serio y una responsabilidad que muchos personas, simplemente, no están preparados para asumir. Hay personas que matan una planta tras otra, y gastan dinero todas las semanas en reponer una tras otra. Es el momento de buscar una solución fácil con vegetación falsa que agregue algo de vida al hogar u oficina sin correr el riesgo de que se caigan las hojas, y sobre todo, de sentirse culpable por haber acabado con ellas Algunas opciones, de plantas falsas, modernas y reales que nunca se tendrá que regar, abonar, cuidar o mover por la casa para que obtengan la mejor luz solar. Las opciones más asequibles están disponibles en diferentes tiendas online para que las nuevas adquisiciones sean la envidia de familiares y amigos, e incluso del vecindario entero. Aparentar ser un amante de las plantas con éxito con estas 5 plantas artificiales que recomienda tiendas.com es fácil y muy cómodo

1-Planta artificial Filodendro: Colocada, por ejemplo, en una canasta colgante en la esquina de la cocina o de la oficina hará que disfrutar de un toque de vegetación no sea una ilusión, aportará un toque natural al espacio elegido. Es ideal para vestir entradas, jardines y salones.

Es una de las plantas de interior más populares, ya que es atractiva y fácil de cultivar. Pero el problema, desconocido para la mayoría de las personas, es que esta planta natural es que contiene cristales de oxalato de calcio, que resultan tóxicos para las personas y los animales. Y su ingesta provoca dermatitis, hinchazón de la boca y el tracto digestivo en humanos, pero, además es más peligroso para las mascotas, porque, por ejemplo, en gatos y perros, su efecto puede resultar mucho más grave y provocarles espasmos, convulsiones, dolor e hinchazón...

2-Planta falsa de Bambú:Colocada en un rincón de la casa se consigue dar un toque especial, elegante y sofisticado, ahorrando el mantenimiento que supone una planta natural y el consumo de agua excesivo que este tipo de planta requiere.

3-Planta artificial de Palmera: Con elle se siente que uno está viviendo en los trópicos con la palmera artificial casi natural. Le dará un toque exótico a la casa u oficina. ¡Bienvenido al trópico!

4-Planta falsa de Cactus:Colocada en alguna estantería, dará un toque árido a la casa. Y no se tendrá que preocupar de tenerla en las habitaciones, porque los cactus naturales al vivir en zonas de calores extremos, realizan el intercambio de gases durante la noche, de manera que mientras se duerme por la noche con ellas consumen dióxido de carbono, al revés que el resto de las plantas. ¡A dormir sin preocuparte de intoxicarte!

5-Planta artificial Dieffenbachia: Para conseguir un gran impacto visual de los visitantes de la casa u oficina probar con un árbol falso con una maceta decorativa, llamativa y vistosa. Y ya no se deberá preocupar de su toxicidad, porque esta planta natural si se mastica o ingiere provoca, generalmente, molestias muy leves, pero el contacto con sus hojas o tronco en ojos o sangre puede provocar problemas cardíacos. Y si se tienen mascotas o niños en casa, el contacto con la planta dieffenbachia real (generalmente al haber sido masticada) puede causar una serie de síntomas muy molestos, incluyendo irritación aguda y fuerte de garganta, babeo, e inflamación localizada, etc. En la mayoría de los casos, los síntomas son moderados, y pueden tratarse con éxito utilizando analgésicos o antihistamínicos . Generalmente no se recomienda inducir el vómito o realizar lavados gástricos, exceptuando algunos casos y es mejor acudir al médico para que recomiende cómo actuar en estos casos. Así que es mejor olvidar estos problemas y disfrutar con la planta artificial sin poner en riesgo la salud y la de los seres queridos y mascotas.

María José Capdepón CCO de tiendas.com ha declarado que: "Particularmente en las oficinas de tiendas.com les gustan las plantas falsas de hoja verde, aunque también hay muchas opciones de plantas artificiales de colores muy vistosos, que también darán un nuevo aire a la casa o la oficina, pero para empezar, es mejor, probar a ver qué tal nos manejamos con estas cinco plantas artificiales sugeridas por el equipo de marketing".