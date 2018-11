Sección: Empresas ONE OAK apuesta por un Black Friday más verde plantando 2 árboles por cada venta Comunicae

jueves, 15 de noviembre de 2018, 16:25 h (CET) La gran cantidad de residuos y el aumento de las emisiones contaminantes, provocados por el Black Friday, perjudican seriamente al medio ambiente. ONE OAK reforestará dos árboles por cada pedido realizado en su tienda online, compensando hasta 320 veces el impacto ambiental de la fabricación y el transporte de cada reloj de madera, gorra o mochila sostenible Adiós al Black Friday, llega el Green Friday

Se estima que el próximo 23 de noviembre se gastarán unos 1.300 millones de euros solamente en compras online. ¿El motivo? La celebración del Black Friday.

La fórmula del éxito es sencilla: grandes ofertas concentradas en un periodo de tiempo muy breve. El reclamo es “ahora o nunca”. Pero el Black Friday, como su propio nombre indica, también tiene un lado oscuro: la gran cantidad de residuos generados -embalajes, artículos descartados por los nuevos,etc.- y el aumento de las emisiones contaminantes debido a la fabricación de los productos y a su transporte y entrega, perjudican seriamente al medio ambiente.

Por un Black Friday menos black y más green

Para promover un consumo responsable que minimice el impacto de las acciones sobre la naturaleza, ONE OAK -e-commerce de complementos de madera sostenibles que lucha contra el cambio climático- rebaja hasta un 30% el precio de sus productos y propone reforestar dos árboles por cada pedido realizado en su tienda online, uno para el comprador y otro para quien éste elija. Además, ambas personas obtendrán un 25% descuento adicional en la tienda online de ONE OAK para aplicarlo antes del día de Reyes.

El compromiso habitual de esta firma sostenible es el de plantar un árbol por cada artículo adquirido, pero el desmedido volumen de ventas y de contaminación generado por el Black Friday les ha impulsado a redoblar sus esfuerzos para devolverle el doble al planeta. Así, gracias a los árboles plantados, se compensa hasta 320 veces el impacto ambiental de la fabricación y el transporte de cada reloj. Todos estos árboles se reforestarán en el marco del ambicioso proyecto Renacer de las Cenizas, que la marca está llevando a cabo en As Neves, Galicia. Se trata de un municipio calcinado al 90% en los devastadores incendios que asolaron Galicia en 2017, donde ONE OAK planea reforestar 10.000 árboles autóctonos con la ayuda de centenares de voluntarios locales. Acaban de reforestar los primeros 1.500 a primeros de noviembre y esperan la que la confianza de miles de consumidores concienciados les permita llegar al objetivo final del proyecto.

Esta iniciativa se basa en la filosofía de la firma de complementos sostenibles: apoyar la lucha contra el cambio climático, concienciar al consumidor de la importancia de cuidar el mundo en el que se vive y tratar de reintegrar al planeta aquellas materias primas que se utilitzan.

Toda la madera que forma parte de sus productos lleva el sello internacional FSC, que garantiza que su extracción se produce de manera respetuosa con el medio ambiente. No solo los componentes de los productos son sostenibles, sino que, además, el impacto ambiental de su fabricación y transporte es menor en comparación con artículos convencionales.

