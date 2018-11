Sección: Empresas La gripe ya está aquí: Eltiempo.es analiza las zonas que ya están afectadas Comunicae

jueves, 15 de noviembre de 2018, 16:28 h (CET) Galicia y La Rioja son las regiones que registran los primeros casos de virus de la gripe de esta temporada La temporada de la gripe española 2018 que comenzó hace unas semanas ya está dejando los primeros afectados por el virus. El informe semanal del Sistema de Vigilancia de la enfermedad señala que a mediados de este mes la incidencia es de 15,9 casos por cada 100.000 habitantes, levemente superiores a los registros de reportes anteriores.

Unas cifras que aún están por debajo de los umbrales estimados, pero que han dejado las primeras hospitalizaciones de personas mayores, uno de los colectivos de riesgo a los que se recomienda la vacuna. Sin embargo, por el momento, son los adultos el sector más afectado. “La incidencia de gripe en España se mantiene en valores pre-epidémicos”, según detalla el Sistema de Vigilancia del virus.

Tal y como se puede consultar en la Sección de Gripe de Eltiempo.es, en la gran mayoría del país, a mediados de noviembre, la difusión es nula. No obstante, en Galicia y La Rioja, la tasa de incidencia es mínima y esporádica ya que se han confirmado algunos pacientes afectados por el virus.

Síntomas del virus de la gripe

Hay que recordar que la gripe es una enfermedad infecciosa causada por un virus que se muestra causando fiebre, malestar general, tos y dolor de garganta, entre otras consecuencias. Estos síntomas se pueden agravar en los grupos de riesgo como los menores de seis años, los mayores de 64 y las personas con problemas respiratorios. Todos ellos, colectivos en los que se recomienda la inoculación de la vacuna de la gripe para evitar el agravamiento de cuadro gripal.

“Desde el inicio de la temporada 2018-19 no se han notificado brotes de gripe” y, de los pocos casos graves que han requerido hospitalización, “el 85% se ha identificado como virus de la gripe A. De los dos tercios son mayores de 64 años, y un 31% del grupo población de entre 45 a 64 años”, explican desde el organismo encargado de controlar la evolución del virus.

Consejos para no contagiarse

- Lavarse las manos a menudo, con, por ejemplo, alcohol en gel.

- Taparse con un pañuelo de papel al estornudar o toser. Así se evitará que el virus se propague.

- No compartir cubiertos, vasos o alimentos.

- Evitar las aglomeraciones, sobre todo si son en sitios cerrados.

- Vacunarse si se pertenece a uno de los grupos de riesgo.

Sección Gripe

Se puede consultar a través de Eltiempo.es el estado de la difusión e intensidad de la gripe en España semanalmente. La sección Gripe ofrece información sobre la incidencia de la actividad gripal, además del posible predominio de algunos virus en los próximos meses.

Para facilitar la información los datos se presentan en un mapa clasificado por colores según la incidencia con información dividida por Comunidades Autónomas. Además del mapa de difusión, se puede consultar un mapa de intensidad, una tabla detallada con información del nivel de difusión y el tipo de virus predominante, y, por último, una sección de comentarios y notas informativas sobre la situación de la gripe en otras zonas del mundo, como Europa o EE.UU, además de casos concretos, como el de la gripe aviar

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.