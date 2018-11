Sección: Empresas Por qué los niños deben elegir su ropa según Mapanda Comunicae

Elegir su propia ropa favorece la capacidad de expresión, juicio y autoestima de los niños Algunos de los consejos de Mapanda son:

No imponer los gustos y fortalecer la decisión de la ropa con consejos y posibles combinaciones

Cuando los niños son demasiado pequeños darles a elegir entre dos o tres opciones cerradas

Los niños que toman decisiones sobre su ropa son más responsables, ya que aprenderán la necesidad de cuidarla correctamente Mientras los niños son bebés, los padres deciden qué ropa les gusta más para los pequeños, sin embargo, a partir de los dos años se recomienda que los niños opinen y compartan sus propios gustos por las prendas que van a ponerse. La ropa infantil está muy presente en el mundo de la moda, siendo Mapanda uno de los grandes ejemplos por sus colecciones exclusivamente pensadas para los más pequeños de la casa.

"Cuidado papás"

A la hora de ir de compras es positivo que el niño o la niña te acompañe. De esta forma no solo se conocerán qué colores o estilos prefiere, sino que además se reforzará su confianza y su desarrollo como individuo.

Dejar que el niño opine sobre la prenda que más le guste, sin imponer los gustos y fortalecer la decisión con consejos y posibles combinaciones para ir al colegio, al parque a jugar o a casa de los abuelos. Los niños no tienen la capacidad de combinar colores pero se les puede ayudar ofreciéndoles varias posibilidades, al mismo tiempo explicarles la importancia de vestir de una determinada manera en función de la climatología o la ocasión.

Cuando son demasiado pequeños se recomienda empezar por darles a elegir entre dos o tres opciones cerradas, de esta forma se verán involucrados en la toma de decisiones pero guiándoles por los estilos más adecuados. Cuando ya son más mayores puedes empezar a ampliar las opciones y dejarlos tomar decisiones incluso en la compra.

¿Por qué deben elegir su ropa?

Seguridad, autoestima y responsabilidad son algunas de las ventajas que supone que un niño pueda elegir su ropa. La opción de decidir, hará que se sientan seguros y más felices, por lo que a medio y largo plazo no tendrán la necesidad de rebelarse. Crecerán con la satisfacción de sentirse cómodos de decidir sobre su aspecto e imagen.

Los niños que toman decisiones sobre su ropa son más responsables, ya que aprenderán la necesidad de cuidarlas correctamente como es el doblar y guardar su ropa o llevarla a la cesta de la ropa sucia en caso de que se hayan manchado.

La infancia es una preciosa etapa de creatividad y libertad para que el niño muestre sus gustos. Dales la oportunidad de expresarse con la ropa que desean. Además, esto reforzará su confianza y desarrollará su propia personalidad. Darles a los niños la posibilidad de elegir su ropa favorecerá su capacidad de expresión, juicio, autoestima y responsabilidad. Las ventajas son mucho más que los inconvenientes.

Convertir la experiencia de vestirse en un juego

Los diseños de la ropa de Mapanda son únicos y originales, ya que están creados especialmente para niños e inspirados en dibujos realizados por ellos mismos. Las prendas tienen una explosión de colorido que representa el espíritu divertido de los más pequeños por lo que la elección de la ropa pondrá de acuerdo a padres y niños.

En Mapanda convierten la experiencia de vestirse en un juego, ya que las prendas incluyen cuentos con los personajes de Mapanda a través del código QR que vienen en la etiqueta. Los pequeños se divertirán con las historias de los personajes de Mapanda como Rocky Raccoon, Lilibug o Poposa.

