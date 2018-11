Sección: Empresas Nuevo Aula de Salud bajo el título 'Cirugía de Columna, 3 años de grandes resultado' hoy, a las 19:30h, en el Aquarium Comunicae

jueves, 15 de noviembre de 2018, 12:12 h (CET) Esta tarde, 15 de noviembre, a las 19:30h en el salón de actos del Aquarium de San Sebastián, con entrada libre hasta completar aforo, se ofrecerá el Aula de Salud bajo el título 'Cirugía de Columna, 3 años de grandes resultado'. Alberto Marqués, especialista en traumatología, galardonado con el premio Top Doctors, impartirá el Aula de Salud. Al final de la charla se abrirá un turno de preguntas donde los ciudadanos podrán resolver sus dudas con los especialistas Hoy jueves, día 15 de noviembre, a las 19:30h se celebrará un nuevo Aula de Salud de Policlínica Gipuzkoa en el Salón de Actos del Aquarium de San Sebastián. Alberto Marqués, especialista en traumatología, galardonado con el premio Top Doctors 2018, impartirá este Aula de Salud bajo el título 'Cirugía de Columna, 3 años de grandes resultado'.

El especialista hablará sobre la cirugía endoscópica de columna como solución para la estenosis de canal y la hernia discal. Gracias a esta exclusiva técnica pionera y mínimamente invasiva, el doctor ha solucionado los problemas de más de 350 pacientes. Además, el traumatólogo ha diseñado un dispositivo (Almara) de injerto óseo que convierte un proceso quirúrgico con el que consigue reparar fracturas óseas muy complejas, las que no se curan bien o las que representan un riesgo para la salud del paciente.

Destaca que, gracias a los avances en técnicas quirúrgicas, se están pudiendo resolver todo tipo de problemas que producen compresión en el espacio donde se localizan los nervios que van a las piernas y que producen dolor lumbar. Además, en la mayoría de los casos no hace falta colocar tornillos para estabilizar la zona afectada y se respeta la estructura más importante del paciente cuando es mayor: el músculo. Así, se permite que el paciente tenga una recuperación más rápida y unos resultados notablemente mejores a largo plazo.

“Nos hemos dado cuenta de que estamos solucionando los problemas de la gente mayor que nos remiten porque no eran operables por el tipo de cirugía que había que realizarles y por su edad. Y es que en la cirugía endoscópica de columna el sangrado es mínimo y la anestesia es relativamente corta, lo que permite anestesias más seguras”, subraya Alberto Marqués.

“Los resultados son espectaculares. En la mayoría de los casos, los pacientes son intervenidos por estenosis de canal cuando pasan de los 60 años y en adelante. Incluso, hemos operado a un paciente de 95 años. El otro caso es de la hernia discal, donde operamos a pacientes de entre 40 y 60 años” explica el traumatólogo.

Toda esta información se tratará en profundidad hoy, 15 de noviembre, a las 19:30h, en el Aquarium de San Sebastián.

