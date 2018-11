Sección: Empresas La segunda edición del torneo benéfico de Ibai se jugará presencial en el Fun&Serious de Bilbao Comunicae

jueves, 15 de noviembre de 2018, 15:00 h (CET) El torneo contará con la presencia de ocho equipos en los que estarán representados los diferentes actores del ecosistema nacional de League of Legends. Ibai Llanos, comentarista de Liga de Videojuegos Profesional (Grupo MEDIAPRO), y Ander Cortés, serán los narradores de la competición. Toda la recaudación se donará a un proyecto solidario que se anunciará en los próximos días El torneo benéfico de League of Legends promovido por Ibai Llanos, comentarista de LVP (Grupo MEDIAPRO), tendrá segunda edición y, a diferencia de la primera (que se jugó solo online en enero) se disputará de forma presencial en el marco del Fun & Serious Game Festival de Bilbao.

La segunda edición del torneo, que se jugará entre el sábado 8 y el domingo 9 de diciembre, volverá a tener fines solidarios y reunirá de nuevo a los diferentes actores del ecosistema nacional de League of Legends, desde jugadores profesionales hasta comentaristas, pasando por representantes de organizaciones, exjugadores, entrenadores YouTubers y streamers. En este caso, los protagonistas se verán las caras sobre un imponente escenario en el Fun&Serious de Bilbao que permitirá a los asistentes seguir el espectáculo en directo. Las entradas ya están a la venta aquí.

“El éxito de la primera edición nos animó a organizar un segundo torneo solidario. Y cuando surgió la oportunidad de hacerlo en el marco de Fun&Serious, no lo dudamos. Estamos muy agradecidos a todo el mundo que hace posible que esta fiesta de los esports tenga carácter solidario. Nos lo vamos a pasar muy bien” explicó Ibai Llanos, promotor de la competición.

Nuevo formato de competición

Además de tener carácter presencial, el torneo de Ibai estrenará formato: serán ocho equipos los que competirán, en cruces de eliminación directa, por alcanzar la final. El nombre de los jugadores se irá desvelando en los próximos días.

Los partidos se jugarán al mejor de dos mapas. Si un equipo logra imponerse en los dos mapas, avanzará a la siguiente fase. En caso de empate, se disputará un 1vs1 entre un representante de cada equipo para determinar el conjunto ganador. Los cuartos de final se jugarán el sábado 8 de diciembre y las semifinales y la gran final tendrán lugar el domingo 9 de diciembre.

El comentarista vasco, junto a su compañero Ander Cortés, logró recaudar alrededor de 35.000 euros en la primera edición que se destinaron a Juegaterapia, una fundación que trabaja para alegrar el día a día a los niños enfermos de cáncer en distintos hospitales del país. De cara a la segunda edición, la voluntad de los organizadores es doblar esa cantidad solidaria.

Además del torneo de League of Legends, los asistentes podrán participar en concursos y tendrán la oportunidad de conocer a algunos de los protagonistas del mismo en un Meet&Greet. Todo el torneo se podrá seguir online a través del canal de Twitch de Ibai. “Invito a todo el mundo a que venga a Fun&Serious a ver el torneo en directo. Los esports podemos volver a dar una lección de solidaridad”, concluyó Ibai.

