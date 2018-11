Sección: Empresas Gana Energía: Diez consejos para reducir la factura energética en invierno Comunicae

jueves, 15 de noviembre de 2018, 15:04 h (CET) La calefacción y la iluminación son los elementos que más influyen en la subida de la factura durante esta época del año. Por cada grado que se sube el termostato, la factura puede incrementarse hasta en un 7%. Ventilar en las horas más soleadas, subir persianas y correr cortinas durante el día y cerrar durante la noche, comprobar el aislamiento de puertas y ventanas y apagar la calefacción cuando no se está en casa son algunas de las medidas que se deben tomar Con la llegada del invierno el gasto energético de los hogares se dispara y la calefacción y la iluminación son los principales responsables del incremento en el importe de la factura.

Gana Energía, startup comercializadora de energía 100% renovable, ofrece diez consejos para reducir el gasto energético durante estos meses:

Controlar el calor: Es recomendable cerrar los radiadores de aquellas habitaciones que no se utilizan y mantener las puertas cerradas. El objetivo de esta medida es no restar energía calorífica al resto de estancias que sí están siendo utilizadas. En relación a los radiadores, es importante purgarlos antes de que comience la temporada de frío para así extraer el aire y hacer que calienten en toda su superficie.

Ventilación: así como en verano es necesario ventilar a primera hora de la mañana, en invierno debe hacerse en aquellas horas en las que se cuente con mayor luz solar. Diez minutos de ventilación serán suficientes para airear la casa y limpiar el ambiente. Nunca debe ventilarse la vivienda con los radiadores encendidos.

Persianas y cortinas: para reducir el gasto energético es conveniente aprovechar el calor natural, esto se debe hacer dejando las persianas subidas y las cortinas abiertas en las horas de luz solar, especialmente si la vivienda está orientada al sur. Una vez se ha ido el sol, habrá que bajar las persianas y correr las cortinas para retener el calor en el interior de los cuartos.

Termostato: la temperatura de la vivienda debe mantenerse a unos 21ºC durante el día y entre 15 y 17 durante la noche. Según Sara Moreno, directora de Comunicación y Marketing de Gana Energía: "Por cada grado que subamos el termostato, el gasto energético puede llegar a incrementarse hasta en un 7%. Es cierto que en casa se debe estar cómodos y no pasar frío pero es preferible abrigarse un poco a subir la temperatura de la vivienda para estar en camiseta".

Apagar la calefacción: Al contrario de lo que se puede oír, es recomendable apagar la calefacción cuando no se vaya a estar en casa y programarla para que se encienda una hora antes de regresar a la vivienda para encontrarla así ya algo caldeada. "Nunca sale más barato dejar la calefacción encendida que apagarla. Es cierto que para recuperar la temperatura consumimos energía pero este consumo será más intenso durante menos tiempo, por lo que siempre es mejor apagarla", afirma Moreno.

Aislamiento: Es importante comprobar que tanto las ventanas como las puertas cierran correctamente y no dejan escapar el calor. Si no fuera así, habrá que tomar las medidas oportunas.

Colores: las estancias con colores claros son más cálidas dado que el sol rebota en las paredes y aumenta el efecto invernadero. A la hora de decidir los tonos de pintura para las habitaciones debe tenerse esto en cuenta.

Luces: Durante el invierno se cuenta con menos horas de luz natural y por ello se hace necesario recurrir a la iluminación artificial durante más tiempo. Para ahorrar en la factura de electricidad es recomendable apagar las luces cada vez que se deja una habitación y cambiar las bombillas tradicionales por las de LED o bajo consumo.

Vestimenta: con el cambio de estacionalidad suele costar habituarse a la ropa de abrigo. El primer paso, antes de optar por encender la calefacción, es abrigarse más en casa y cambiar las camisetas y pantalones cortos por chándales, batas o sudaderas. Cuando una vez hecho esto, todavía se siga sintiendo frío es cuando debe comenzarse a encender la calefacción. "Es preferible abrigarse un poco más a encender la calefacción, no solo por una cuestión económica, también de salud. El uso de la caldera reseca el ambiente, favorece las infecciones virales y aumenta el contraste de temperatura interior y exterior", añade Moreno.

Comparar los precios de las compañías: actualmente existe una gran cantidad de compañías operando en el mercado de la energía y existe libertad para cambiar de una a otra. La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) cuenta con un comparador independiente que recoge las ofertas de gas y electricidad de las diferentes compañías operando en el mercado.

Sobre Gana Energía

Gana Energía es una startup comercializadora independiente que ofrece energía 100% renovable. Fue fundada en 2015 con el objetivo de ofrecer los precios más competitivos del mercado y un servicio transparente, poniendo el foco en la satisfacción y tranquilidad del cliente. Actualmente opera en España peninsular.

Gana Energía cuenta con las tarifas de precio fijo más asequibles del mercado, tanto para industria y grandes empresas como para pymes y sector residencial. Para este último se encuentran distintos tipos de tarifas para satisfacer las necesidades y hábitos de consumo de cada usuario, entre las que se encuentra la discriminación horaria, la de las 24 horas el mismo precio e incluso la de tres periodos para aquellos usuarios que dispongan de un vehículo eléctrico.

