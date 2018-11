Sección: Empresas Se inaugura el primer Festival de Cortos en Instagram Stories Comunicae

jueves, 15 de noviembre de 2018, 15:17 h (CET) Kaiku Caffè Latte inaugura la 1ª Edición del Festival de Cortos en Instagram Stories como una forma de dar apoyo y visibilidad a pequeños grandes talentos. El concurso se desarrollará durante el mes de noviembre y el premio será dará como opción al ganador financiar un corto profesional o viajar a un destino sorpresa de película Instagram se ha convertido en una de las grandes plataformas de visibilidad para creadores independientes: desde fotógrafos, influencers, hasta guionistas y directores. En concreto, Instagram Stories, la herramienta más efímera de Instagram, congrega actualmente a más de 400 millones de usuarios diariamente, desbancando poco a poco a la clásica fotografía, lo que predice un futuro digital mucho más visual y directo.

En este momento, en el que Instagram es la red social con más contenido creativo, Kaiku Caffè Latte, la marca de café frío listo para tomar más activa en redes sociales, se ha propuesto encontrar al próximo Spielberg del mundo digital, inaugurando la Primera Edición del Festival de Cortos en Instagram Stories.

“En nuestro reto de dar apoyo a artistas emergentes y jóvenes promesas, hemos querido crear el primer concurso de cortos para nuestros usuarios en el que el formato de presentación sea Instagram Stories”, cuentan desde Kaiku Caffè Latte.

Instagram Stories, el place-to-be de los creadores

Según Instagram, el 80% de los usuarios siguen al menos a una marca y más de 120 millones interaccionan en Instagram Stories e Instagram visitando webs, indagando en nuevos perfiles o contactando directamente con empresas e influencers. Se convierte así en el place-to-be de marcas, usuarios e instagramers y en la ventana al mundo de muchos creadores audiovisuales.

Instagram Stories es la plataforma con más visualizaciones en estos momentos, y el lugar perfecto para congregar a aspirantes a guionistas, directores o productores en la Primera Edición del Festival de Cortos en Instagram Stories. Gracias a las diferentes funcionalidades que ofrece la herramienta, los participantes podrán potenciar su creatividad, mientras Kaiku Caffè Latte ofrece un escaparate donde plasmar las ideas y el talento audiovisual de los participantes.

Se busca: director novel revelación

Los participantes tendrán que dar rienda suelta a su imaginación, creando un corto en Instagram Stories con la estructura clásica (presentación, nudo y desenlace) y pudiendo hacer uso de todos los elementos decorativos de que dispone Instagram Stories: stickers, gifs, garabatos, etc. Así pues, una vez subido el corto a instastories y etiquetada la marca (@kaikucaffelatte) se entrará a formar parte del Festival de Cortos.

Durante el periodo de participación, entre los días 5 y 25 de noviembre, se irán seleccionando los mejores cortos mediante dos vías: el premio del público, donde votará la comunidad por la mejor pieza audiovisual, y el premio del jurado, en la que un cazatalentos digital será el encargado de seleccionar el más original.

Finalmente, será el día 26 de noviembre cuando se elija al ganador del Primer Festival de Cortos en Instagram Stories, y se reparta el gran premio: elegir entre la producción y material necesarios para rodar una pieza audiovisual, o un viaje a un destino de cine sorpresa.

Acerca de Kaiku Caffè Latte

Kaiku Caffè Latte confirma su liderazgo en la categoría de café frío listo para tomar: su gama es la favorita de los consumidores, y su café continúa dando sabor a sus veranos año tras año. Kaiku Caffè Latte es el café de tendencia que inspira a ser uno mismo y a disfrutar de las mejores experiencias con un espíritu joven, demostrando la capacidad del producto de convertir en especial el día a día de sus consumidores. Como tal, se ha convertido en un complemento imprescindible, cómodo y trendy.

Con presencia en toda España y disponible en supermercados en zona de refrigerados, la gama de Kaiku Caffè Latte ofrece una variedad para cada paladar: Espresso, Cappuccino, Macchiato, Descafeinado, Light, Vainilla, Sin Azúcares Añadidos, Sin Lactosa y los nuevos miembros, Kaiku Choco Latte y MR. BIG. Sus matices dan una personalidad única a cada sabor, manteniendo como denominador común la apuesta por la innovación, la leche fresca y la calidad de los granos de café Arábiga de producción sostenible, así como el chocolate suizo. Frescura y sabor quedan unidos en los cafés fríos más cool: #LaCombinaciónPerfecta con Kaiku Caffè Latte.

Elegido como producto más innovador en la categoría de Desayuno, Dulces y Confitería en los Premios Innovación Carrefour 2017.

