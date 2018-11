Sección: Empresas Carlin aterriza en Burjassot con su innovador concepto integral de tienda de papelería y regalos Comunicae

jueves, 15 de noviembre de 2018, 15:20 h (CET) El nuevo establecimiento, ubicado en la Carretera de Llíria 93, dará respuesta a las demandas del campus universitario y del IES de Bachillerato Artístico de la zona La cadena de papelerías Carlin ha abierto una nueva tienda en la provincia de Valencia, en el municipio de Burjassot. Situada en la Carretera de Llíria, 93 (la principal calle comercial de la localidad). En sus 75 m2 ofrece un completo catálogo de material escolar y de oficina, así como una amplísima y atractiva oferta de productos para regalo.

La nueva tienda Carlin de Burjassot se ubica en una zona muy próxima al Campus de la Universidad de Valencia, concretamente de las Facultades de Ciencias Biológicas y Matemáticas y de la Escuela Superior de Ingeniería, lo que se traduce en una importante demanda de un público de perfil universitario.

Asimismo, la cercanía del Instituto de Educación Secundaria Vicent Andrés Estellés, el único en el municipio que ofrece Bachillerato Artístico, ha animado a Mercedes Esteban, la propietaria del establecimiento, a especializarse en manualidades: “Nuestra sorpresa ha sido que todo lo que nos han demandado los clientes en nuestros primeros días ha sido material artístico, por lo que estamos solicitando nuevas referencias para poder ofrecerles la mayor variedad posible”.

La experiencia de Mercedes procede del sector servicios, de un ámbito muy alejado del comercio, pero ha decidido dar un cambio a su vida profesional con la apertura de esta tienda: “Me gusta mucho la marca, considero que es un valor seguro. Además, tengo un familiar que regenta una tienda de la cadena y sus recomendaciones me terminaron de convencer”, ha explicado.

La propietaria valora muy positivamente el servicio de formación y asesoramiento recibido por Carlin, tanto en la etapa previa como en el montaje de la tienda: “Es una de las más completas y de las más bonitas de la zona, esa es al menos la impresión que nos están transmitiendo los clientes”, asegura.

José Hernández, director general de Carlin, ha mostrado su apoyo a esta nueva emprendedora que ha apostado por su franquicia: “Estamos seguros de que Mercedes será una estupenda empresaria que conseguirá ganarse a los clientes de Burjassot, gracias a una oferta de productos con la que no puede competir ningún otro comercio equivalente de la zona”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.