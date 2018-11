Sección: Empresas AleaSoft: Las Garantías de Origen tendrán un papel importante en la Transición Energética Comunicae

jueves, 15 de noviembre de 2018, 15:29 h (CET) Ideado y diseñado a nivel europeo para ser un incentivo para la instalación de energías renovables, el sistema de certificados de Garantías de Origen empieza a adquirir relevancia con el incremento de su demanda y su precio. Según AleaSoft, el precio de los certificados tenderá al alza y será importante en el desarrollo de nuevos proyectos renovables Las plantas productoras de energías renovables pueden solicitar a la CNMC la certificación de la energía generada. Estos certificados acreditan que esos kWh fueron generados a partir de fuentes de energía renovable. También existen Garantías de Origen para la cogeneración de alta eficiencia. Estos certificados pueden ser transferidos a comercializadoras de electricidad para que puedan justificar acreditar delante de sus clientes el origen renovable de la energía suministrada.

Las Garantías de Origen se concibieron para dar transparencia y poder garantizar el origen de la electricidad generada, y, de esta manera, incentivar el desarrollo de las tecnologías renovables. A partir de la directiva europea que encomendaba a los estados a velar para que "el origen de la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables pueda garantizarse como tal según criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios", cada país de la Unión ha regulado la expedición, transferencia y exportación de los certificados de Garantía de Origen.

En 2017 la CNMC expidió Garantías de Origen para 76 683 GWh de fuentes renovables y 1 803 GWh de cogeneración de alta eficiencia. De éstas, el 81,2% fueron transferidas a comercializadoras para cubrir el total o una parte de su energía comercializada.

El mix de producción de cada comercializadora dependerá de la fracción de su energía cubierta con los certificados adquiridos. Con el resto de energía producida y no cubierta por Garantías de Origen, la CNMC calcula un mix genérico para el resto de comercializadoras.

En España, la expedición de Garantías de Origen por parte de la CNMC es gratuita, pero la regulación no permite a las instalaciones renovables que perciben primas lucrarse con su transferencia. Por lo que en España el mercado de Garantías de Origen ha venido siendo poco atractivo y con precios de pocos céntimos de euro por MWh, muy por debajo de los de otros países europeos donde rondaban los 0,20‑0,30 €/MWh. Pero esto ha ido cambiando a medida que ha habido más plantas renovables a mercado sin primas y con la entrada de la CNMC en la asociación que gestiona el comercio de Garantías de Origen a nivel europeo, la Association of Issuing Bodies (AIB). Según AleaSoft, las Garantías de Origen tendrán un papel importante como incentivo en los nuevos proyectos renovables ya que su precio tenderá a alza en los próximos años.

Pero no todo el mundo cree que el sistema de Garantías de Origen es perfecto. Sus detractores denuncian que puede ser usado de forma engañosa para confundir al consumidor sobre el origen de la electricidad que llega físicamente a su contador. Dado que la expedición de certificados no influye en el mix energético del pool, que únicamente dependerá de la disponibilidad de recurso renovable en cada momento, se discute si realmente incentiva la instalación de más potencia renovable.

