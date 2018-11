Sección: Empresas Bricotiendas destaca cuales son los colores que marcan tendencia en la decoración Comunicae

jueves, 15 de noviembre de 2018, 15:33 h (CET) Cada cierto tiempo todo hogar necesita una transformación, para atraer energías positivas y dar toque fresco y acogedor. La modernización comienza en el momento de elegir la pintura, algo que siempre es un dilema. Por eso, cada vez más personas optan por la compra online de pinturas en tiendas especializadas. En ellas es posible encontrar una amplia variedad de productos a precios muy competitivos. Así lo explican desde Bricotiendas, especialistas en pinturas para paredes Sin duda, no hay mejor sensación que la de pintar la casa. El aire de frescura y renovación que se transmite es único. En este punto, son importantes los colores de pinturas que deben ser escogidos de acuerdo al estilo y a la decoración del interior de la vivienda. En muchas tiendas online de pintura es posible encontrar, secciones con los diferentes productos existentes. El proceso de compra suele ser bastante simple, elegir el producto, hacer el pago y recibir el pedido en el plazo acordado en casa.

Los colores de moda van cambiando con el tiempo

Las modas son aquellas tendencias que día a día revolucionan el mundo de la decoración. Son fenómenos continuos puesto que naturalmente las personas son cambiantes e innovadores. Por esto, el mercado ofrece productos en constante evolución, con nuevas gamas de colores y texturas que permiten cambiar el aspecto de una habitación en poco tiempo y dinero.

Aspectos a tener en cuenta para escoger el color de pintura para el interior de una casa: tamaño del lugar, entradas de luz e iluminación, diseño interior, mobiliario y escala de psicología del color.

El color es una decisión que debe ir acorde con la personalidad de los ocupantes de la casa.

Es algo curioso, pero el color y el diseño de una casa reflejan la personalidad de las personas que la habitan. Estas son las principales características de los diferentes colores de pintura para paredes que se pueden comprar online.

Amarillos, naranjas y ocres

Existe una amplia gama de tonalidades de este color que van desde pasteles, mates, brillantes entre otros. Sus tonos aportan luz y amplitud a un espacio, ideal para habitaciones pequeñas y/o de poca iluminación.

Blanco

Uno de los colores de pintura más comunes. Confiere al espacio luz y amplitud al igual que los anteriores. Muchas personas lo utilizan como una base, cuando tienen mobiliarios llamativos.

Azules y verdes

Existen muchas tonalidades de ésta línea, su principal virtud es ser un color que tiene propiedades relajantes, como una simulación del agua. Es ideal para los dormitorios.

Rosas

Al igual que el anterior tiene propiedades relajantes, pues elimina el brillo y la luminosidad, dando una sensación nocturna acogedora, por eso no se recomienda en espacios pequeños.

Rojos

Son ideales para los sitios donde se requiera llenar de energía como por ejemplo la entrada de la casa, sin embargo, los expertos no lo recomiendan para salas o dormitorios porque pueden resultar agobiantes en cierto tiempo.

Negros y grises

Son tonos que en los últimos años han sido una tendencia mundial, si esta es la elección, hay que saber que lo importante es la armonía con el mobiliario del lugar.

