Ferrus & Bratos se suma a la Campaña de Diagnóstico Precoz del Cáncer Oral

jueves, 15 de noviembre de 2018, 15:33 h (CET) La clínica colabora con la iniciativa promovida por el Consejo General de Dentistas, la Fundación Dental Española y la Asociación Española Contra el Cáncer. Durante este mes ofrece una revisión gratuita para poder detectar lesiones sospechosas de ser precancerosas y cáncer oral Ferrus & Bratos, clínica dental especializada en procedimientos innovadores y de última generación, colabora con la Campaña de Diagnóstico Precoz del Cáncer Oral, promovida por el Consejo General de Dentistas, la Fundación Dental Española y la Asociación Española Contra el Cáncer.

El objetivo de dicha iniciativa, que tiene como lema “Vigila tu boca, evita el cáncer oral”, es el de concienciar al público general sobre la importancia de conocer tanto pautas básicas de autodiagnóstico como signos de alarma.

Al mismo tiempo, pretende dar visibilidad a los factores de riesgo del cáncer oral: el tabaco, el alcohol y la presencia de heridas recurrentes en la boca. Este último factor no suele ser considerado por la población y es uno de los más importantes. Por ejemplo, estas heridas pueden estar causadas por prótesis bucales que estén mal ajustadas y rocen.

Por otro lado, la campaña pretende educar sobre la trascendencia que tiene reducir el tiempo que pasa entre la detección de un signo sospechoso y la obtención de un diagnóstico profesional.

Y es que se sabe que entre el 70 y el 75% de los casos de cáncer oral se diagnostican tarde, lo que complica considerablemente el tratamiento y empeora el pronóstico.

Para favorecer la prevención y minimizar los efectos de la enfermedad, el centro dirigido por el doctor Jorge Ferrús y la doctora Patricia Bratos se une a la Campaña de Diagnóstico Precoz del Cáncer Oral.

Durante este mes de noviembre, la clínica se compromete a realizar una revisión gratuita a los pacientes que así lo requieran para poder detectar lesiones sospechosas de ser precancerosas y cáncer oral.

Las personas interesadas podrán reservar cita a través del teléfono del centro 91 768 18 12 o de su página web.

Sobre Ferrus & Bratos

Ferrus & Bratos es una clínica dental formada por especialistas en todas las áreas de la Odontología (Ortodoncia, Implantología, Periodoncia, Estética y Conservadora). Todos ellos ejercen su especialidad en exclusiva y se han formado en los másteres nacionales e internacionales más prestigiosos en su campo.

Estos profesionales trabajan conjuntamente y llevan a cabo tratamientos complejos que combinan varias especialidades dentales y que no se encuentran en otras clínicas por la alta cualificación y experiencia que requieren. Entre estos tratamientos están Invisalign, Incognito, los implantes de carga inmediata, la cirugía guiada por ordenador o las carillas Lumineers.

