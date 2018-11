Sección: Empresas Cites a Cegues, el innovador método de búsqueda de pareja online basado en el trato personalizado y la discreción garantizada Comunicae

jueves, 15 de noviembre de 2018, 11:05 h (CET) El servicio se encuentra a medio camino entre las agencias matrimoniales tradicionales y las páginas web y aplicaciones existentes Cites a Cegues no es una página web o una aplicación más de contactos. Se trata de una empresa online con sede en la Seu d'Urgell (Lleida) dedicada a la intermediación en la búsqueda de pareja que nació hace un año. Alba Vallejo, directora de Cites a Cegues, explica que “el proyecto nace con la voluntad de ayudar a aquellas personas que quieren encontrar una relación de pareja estable pero que no quieren exponer su intimidad en las redes ni invertir tiempo y esfuerzos en conocer a personas que tengan otros objetivos”.

Cites a Cegues está a medio camino entre las agencias matrimoniales tradicionales y las páginas web de contactos existentes. “Lo que nos diferencia de los negocios tradicionales del sector es que trabajamos exclusivamente online y esto hace que sea mucho más cómodo para los usuarios y que los precios sean más competitivos”. Y a diferencia de las aplicaciones y webs, Vallejo explica que “garantizamos, por un lado, máxima discreción, puesto que no publicamos datos ni fotografías y, por otro, rigor gracias al equipo de profesionales del ámbito de la psicología”.

El éxito del método Cites a Cegues está en el hecho que son los asesores y no programas automáticos quiénes determinan la compatibilidad entre las personas, con el objetivo de poner en contacto a parejas objetivamente compatibles para una cita a ciegas que tiene lugar en uno de los restaurantes que forman la red de colaboradores. “Es decir, seleccionamos y ayudamos a crear la magia de la primera cita”, detalla Vallejo.

También remarca que al tratarse de un servicio de pago, todas aquellas personas que buscan un contacto ocasional ya no se dirigen a Cites a Cegues y, si lo hacen, cuando llega el momento del pago se echan atrás. “De hecho, siempre decimos que en nuestra base de datos sólo queremos que haya personas que buscan una relación sentimental estable y sincera”.

En este primer año de funcionamiento, Cites a Cegues dispone ya de una amplia base de datos con miles de candidatos de todo el territorio catalán y andorrano que crece sostenidamente. Así mismo, la red de restaurantes aumenta con el número de usuarios. Actualmente, se cuenta con la colaboración de 30 establecimientos de las cuatro demarcaciones catalanas y de Andorra.

El método Cites a Cegues

El método consta de cinco pasos:

Registrarse online. Es totalmente gratuito. Completar el perfil, que es totalmente confidencial. El equipo de asesores busca un perfil idóneo y se propone la cita. En el momento en que se acepta la cita se hace un pago de 50 euros en concepto de gestión. Se organiza la cita a ciegas que consiste en una cena en uno de los restaurantes colaboradores. La cena va a cargo de los clientes del servicio. El compromiso de Cites a Cegues es reunir a personas con altas compatibilidades. Es por eso que sólo se hace una propuesta de cita si los profesionales creen en el éxito de la pareja. Las propuestas pueden ser inmediatas pero también pueden pasar semanas o meses. “No estamos hablando de un producto que se tiene en stock sino de algo mucho más complejo. Ofrecemos un servicio que requiere una atención personalizada y actuar desde la ética profesional. No perseguimos que todo el mundo tenga cita sino que todo el mundo que la tenga, quede satisfecho”, explica Vallejo.

Cuando llega la cita, las dos personas sólo disponen del nombre de pila, la edad y la ciudad o pueblo de residencia de la persona que conocerán. Sólo el equipo de profesionales de Cites a Cegues dispone de los datos personales y fotografías de los candidatos. En relación al hecho de no facilitar fotografías, Vallejo recuerda la frase de Oscar Wilde “No hay una segunda oportunidad para crear una primera buena impresión” para ilustrar que no hay ninguna fotografía que pueda captar lo que una persona realmente es y puede transmitir en una primera cita organizada desde el amor y para el amor.

