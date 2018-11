Sección: Empresas Esta Navidad, Time Machine by Toad crea retroconsolas totalmente personalizables Comunicae

jueves, 15 de noviembre de 2018, 11:16 h (CET) Encontrar el regalo adecuado se convierte en un auténtico reto en Navidad y aunque todo el mundo se esfuerza por sorprender, no repetir o innovar, acertar no siempre es fácil. Sin embargo, existe un tipo de regalo con el que nunca se fallará: aquel que hace viajar en el tiempo y disfrutar de los años más felices de la vida Time Machine by Toad es experto en esto, gracias a la slow technology, un concepto con el que pretenden demostrar que innovación y tradición pueden ir de la mano, sin renunciar al diseño.

Estas Navidades, la consultora tecnológica de origen asturiano famosa por sus retrocomputadoras artesanas fabricadas a mano una a una, lanza una nueva versión “deluxe”.

Aunque su diseño exterior traslade a los dorados años 80, en el interior está equipada con la poderosa Rasperry-Pi 3B y viene cargada con 400 videojuegos diferentes. Además, es la única del mercado que ofrece la posibilidad de descargar gratuitamente todos aquellos juegos que desee el usuario. Gracias a esto, sus posibilidades son infinitas.

Por si eso fuera poco, Time Machine by Toad ofrece a los usuarios la posibilidad de crear su propia retroconsola, totalmente personalizada para que sea “única” en menos de 4 días laborales. Así, se puede elegir desde su memoria (32Gb, 64Gb y 128Gb) hasta el tipo de madera (tono wengué o arce) y el remate, e incluso los colores del joystick y los botones. Hasta 81 combinaciones diferentes. Papa Noel nunca lo tuvo tan fácil.

*Precio especial desde el 16 al 26 de noviembre (Black Friday y Ciber Monday). Incluye coste de transporte dentro de la península y puede pagarse más cómodamente con el servicio Paga+Tarde. Precio habitual 219,00€

