El futuro de las tecnologías libres y la transformación digital se debate en Bizkaia

jueves, 15 de noviembre de 2018, 11:27 h (CET) La ciudad calienta motores para albergar la octava edición de LIBRECON powered by CEBIT, uno de los encuentros sobre tecnologías basadas en código abierto más importantes de Europa, que tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao LIBRECON powered by CEBIT acogerá 70 ponencias sobre la vanguardia del sector TIC basado en código abierto, un ámbito estratégico para la economía vasca que alcanzó en 2017 la cifra récord de 2.500 millones de euros de facturación.

El encuentro congregará a empresas internacionales referentes en estos desarrollos y a reconocidos expertos como Richard Stallman (Free Software Foundation), Julia Bernal (Red Hat) o Luis Jiménez (Centro Criptológico Nacional), entre otros.

En el marco del foro se celebrará un concierto sinfónico con un repertorio de bandas sonoras de populares videojuegos, conducido por la galardonada directora de orquesta Eímear Noone e interpretado por la Orquesta Sinfónica de Bizkaia (BIOS).

Bilbao acoge por tercera vez este evento referente organizado por ESLE (Asociación de Empresas de Tecnologías Libres y Conocimiento Abierto de Euskadi) y su homóloga en el estado ASOLIF (Federación Nacional de Empresas de Software Libre).

Los beneficios y desafíos de la aplicación de las tecnologías abiertas en la industria, las finanzas y la administración pública vertebran el eje principal de la octava edición de LIBRECON powered by CEBIT, una de las citas internacionales más importantes de Europa para el sector TIC basado en código abierto, que se celebrará los días 21 y 22 de noviembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

El evento, organizado por la Asociación de Empresas de Tecnologías Libres y Conocimiento Abierto de Euskadi (ESLE) y su homóloga estatal ASOLIF (Federación Nacional de Empresas de Software Libre), exhibirá los últimos avances registrados por las open source en campos tecnológicos que están protagonizando de forma decidida la transformación digital de empresas y entidades públicas, como son la ciberseguridad, el IoT o el Big Data, entre otros.

Para ello, la octava edición de LIBRECON, la tercera que tiene a Bilbao como sede, congregará a empresas internacionales referentes tanto en el desarrollo como en la aplicación de soluciones basadas en tecnologías abiertas (Orange, Hitachi, Mozilla, Bitergia o Grifols…) y a destacados expertos del sector, como al creador del sistema operativo GNU/LINUX Richard Stallman, la máxima responsable de la consultoría Gartner de la península ibérica, Rebeca Marciel, o Julia Bernal, general manager para España y Portugal de Red Hat, empresa proveedora de soluciones de código abierto que se encuentra en el foco informativo tras ser adquirida por IBM en una histórica transacción.

El evento también contará con la presencia de ponentes internacionales procedentes de destacados organismos europeos que promueven el modelo de las tecnologías abiertas frente al uso de softwares privativos. Así, entre la nómina de participantes figura Astor Nummeling, de Open Forum Europe, organización sin ánimo de lucro que aboga por la creación de un ecosistema digital abierto y competitivo en Europa; Carsten Emde, general manager de OSADL, organización alemana promotora de desarrollos de software de código abierto para la industria y Marius Felzmann, vicepresidente de CEBIT.

LIBRECON, un lugar para el ocio y el negocio

En su conjunto, el evento contará con 70 ponencias ideadas para el intercambio de conocimiento, en forma de conferencias, talleres, charlas técnicas o mesas de debate. El recinto de LIBRECON albergará, además de lugares dedicados a acoger estas intervenciones, un espacio expositivo en el que se mostrarán las diferentes apuestas y soluciones empresariales para la transformación digital y otro ideado para albergar dinámicas de speed networking, orientadas a generar ocasiones de negocio. Asimismo, el evento aspira a ser punto de encuentro para

estrechar lazos comerciales en torno al open source. Como novedad destacada, esta edición contará con una nutrida representación de asociaciones y empresas francesas, alemanas y portuguesas.

En el marco del congreso tendrán también cabida iniciativas lúdicas como el “LIBRECON Videogames Concert”, un concierto sinfónico en el que la galardonada directora y compositora irlandesa Eímear Noone conducirá a la Orquesta Sinfónica de Bizkaia (BIOS) a través de un emotivo repertorio compuesto por bandas sonoras de videojuegos clásicos, como World of Warcraft, Zelda y Donkey Kong, entre otros.

El evento, dirigido tanto a profesionales como a aficionados de las tecnologías abiertas, cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao y, por primera vez, con la alianza de CEBIT, la feria alemana dedicada a las tecnologías TIC más prestigiosa del mundo y principal barómetro internacional en esta área.

Stallman, padre del software libre

La segunda y última jornada del evento acogerá la esperada charla de una de las figuras más significativas del ámbito del software libre, la del programador estadounidense Richard Stallman, ideólogo del sistema operativo GNU/LINUX y presidente de la Free Software Foundation. El considerado padre del software libre analizará las metas y la filosofía de este modelo y, como firme defensor de las libertades de los usuarios a la hora de ejecutar, copiar, distribuir o modificar los programas, realizará una reflexión sobre los obstáculos o incluso abusos que se derivan de la aplicación del copyright en la tecnología.

Por otra parte, la jornada del día 22 dedicará gran parte de sus espacios a la ciberseguridad, una tecnología transversal a todos los desarrollos tecnológicos y que se encuentra en el foco de investigación de las principales entidades desarrolladoras, tras un pasado año particularmente convulso en ciberataques a empresas y entidades.

El foro abordará los retos a los que se enfrenta esta tecnología de la mano de varios expertos destacados en la materia, como Luis Jiménez, subdirector general del Centro de Ciberseguridad Nacional (CCN), Iratxe Martín, responsable de infraestructura TIC del Basque Cibersecurity Center (BCC), y Ángel Barrio, responsable de seguridad TI de Iberdrola.

El papel de la mujer, a debate

Además de charlas y ponencias sobre la vanguardia tecnológica, LIBRECON powered by CEBIT también acogerá espacios dedicados a la reflexión y al intercambio de opiniones sobre cuestiones relevantes para el sector. Así, en formato de mesa redonda, se abordarán cuestiones como la gestión del software libre en la administración pública o los retos que afronta la ciberseguridad.

El evento también enfrentará una cuestión no exenta de controversia: el papel de la mujer en el sector de las TIC y, más concretamente, en el ámbito del open source. La incorporación de la mujer en este ámbito continúa siendo una asignatura pendiente, que no solo lastra el avance hacia la igualdad en el sector tecnológico, sino que condiciona la generación del talento necesario para cubrir las demandas profesionales del futuro. Así lo revela un reciente estudio elaborado por AMETIC, la patronal del sector tecnológico y digital, que cifra la presencia de mujeres en el sector en un 37,4%, un porcentaje similar al de hace 20 años.

El panel “Mujer y Tecnología” reunirá a tres prestigiosas ejecutivas del ámbito de las tecnologías abiertas que ofrecerán un relato inspiracional sobre su crecimiento en un entorno eminentemente masculino. Tomarán parte en el debate Rebeca Marciel, máxima responsable de la consultoría Gartner en España y Portugal, Julia Bernal, gerente de Red Hat en la península ibérica y Carolina Moreno, directora de ventas de Liferay.

Bizkaia, sede del conocimiento abierto

LIBRECON powered by CEBIT convertirá a Bizkaia en un polo internacional de referencia para la divulgación del campo de las tecnologías abiertas, un sector que está en plena consolidación. Y es que cada vez son más las empresas y entidades que confían en desarrollos basados en código abierto para impulsar su competitividad e innovación.

El País Vasco no es ajeno a esta tendencia. El sector de las open source en el territorio crece a un ritmo anual del 7%, con más de 10.000 profesionales en activo y generó un volumen de negocio superior a los 2.500 millones de euros en 2017, según datos de ESLE. Se trata de un ámbito que goza de pleno empleo y que afronta la captación de talento cualificado como gran reto.

La asociación, que aglutina a más de 40 compañías desarrolladoras, estima que en la actualidad más del 50% de las aplicaciones informáticas que utilizan las empresas vascas se basan en soluciones en código abierto. Los desarrollos open source lideran, frente al software privativo, en áreas emergentes como la analítica de datos, la ciberseguridad, las nuevas aplicaciones de gestión, Internet of Things (IoT) e Industrial Internet of Things (IIoT), la robótica colaborativa, la Inteligencia Artificial, el Machine Learning y la infraestructura Blockchain.

Todas estas tecnologías, entre muchas otras, tendrán una presencia destacada en LIBRECON powered by CEBIT.

