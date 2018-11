Sección: Empresas La empresa ESB SISTEMAS ha presentado sus novedades tecnológicas en la Feria Logistics & Distribution 2018 Comunicae

jueves, 15 de noviembre de 2018, 11:52 h (CET) ESB sistemas ha expuesto sus soluciones más avanzadas de negocio IOT y RFID La empresa valenciana ESB SISTEMAS apuesta por segundo año consecutivo por la tecnología IOT/RFID en la Feria Logistics and Distribution 2018, cita indispensable para los profesionales de la logística, que ha tenido lugar los pasados 12 y 13 de noviembre en el recinto ferial IFEMA de Madrid.

ESB SISTEMAS ha expuesto sus soluciones más avanzadas de negocio IOT (Internet de las Cosas) y RFID para mejorar los procesos logísticos mediante radiofrecuencia. Como novedad principal, se ha presentado un túnel RFID para lectura masiva, enfocado a identificación de producto en entornos retail. Esta solución está orientada a compañías con necesidades de control de inventario de numerosos activos, entradas y salidas de material, expediciones de mercancía, etc.

El sistema se activa mediante un sensor de movimiento, que da la orden de leer los productos del interior del túnel y vuelca los datos a través de un middleware adaptado al programa informático/ERP/SGA que utilice el cliente. Esta aplicación tiene como acción principal el inventariado ultrarrápido, verificando que no ha pasado ningún producto erróneo al túnel. De esta manera, se minimiza el error humano y se ahorran costes a la empresa.

Pero no ha sido la única novedad que ha presentado ESB Sistemas en la Feria Logistics and Distribution: los portales RFID, que permiten realizar una verificación automática de los activos (ya sean mercancías o personas) que entren o salgan de determinados puntos de control; las estanterías inteligentes, que permiten un control de stock a tiempo real; las soluciones optimizadas para peajes con y sin barrera, que aprueban o deniegan el acceso automáticamente a vehículos identificados previamente con un tag RFID; y las soluciones para carretillas elevadoras, que permiten realizar una captura automática de los datos de la mercancía transportada. Todas ellas son algunas de las innovaciones que ESB Sistemas ha mostrado en Ifema.

Asimismo, han presentado la última gama de hardware RFID del fabricante Kathrein optimizada para entornos logísticos. Esta herramienta consta de lectores fijos RFID, antenas y terminales de mano, muy útiles en almacenes logísticos que manipulen mercancía y lleven a cabo una trazabilidad del producto.

“Estamos muy orgullosos de haber participado en una de las ferias de distribución y logística más importantes del país, y haber tenido la oportunidad de acercarnos aún más a nuestros potenciales clientes, para presentarles de primera mano nuestras soluciones más avanzadas en materia de IOT/RFID”, afirma Alfonso Aguiriano, Director ventas de ESB Sistemas.

