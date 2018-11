Etiquetas: JUGUETES Navidad Niños - Sección: Economía El sector juguetero espera un crecimiento en torno al 2% para este año La situación de algunos detallistas pasa factura al sector del juguete en el segundo y tercer trimestre. Redacción Siglo XXI

jueves, 15 de noviembre de 2018, 08:45 h (CET) Como cada año el sector del juguete hace sus principales apuestas de cara a campaña. Los fabricantes presentan los que serán “los Juguetes Estrella” en una campaña marcada por la situación del detallista tanto en el mercado nacional como en el internacional; y la falta de estrenos cinematográficos, y por tanto licencias, para el público infantil.

La incertidumbre dará paso a una campaña marcada por la estacionalidad

A pesar de los datos positivos obtenidos el pasado año y durante los primeros meses de 2018, las ventas nacionales han sido negativas desde mitad de año, situando el acumulado anual a octubre por encima de los 368 millones de euros, un 2% inferior al año anterior según datos de NPD Group.



La incertidumbre producida por la mala situación de Toys R Us en varios países, y en Francia de La Grande Récré (New Poly en España) han provocado un descenso de las ventas no sólo en nuestro país, ya que las exportaciones también se han visto afectadas descendiendo un 2,49% hasta agosto. Afortunadamente, en nuestro país la situación de uno de los principales detallistas, Toys R Us, está solucionada y se espera que pronto se solucione la de New Poly. Es por ello que las previsiones son optimistas.



Además, el consumo online está dando muestras de buena salud, alcanzando en 2017 una cuota del 18%.



No obstante, y a pesar de que durante los meses que restan por delante las cifras sean positivas, el negativo arrastrado hasta la fecha no permitirá grandes crecimientos a cierre de año. El sector se mantendrá estable con crecimientos que variarán entre el 1 y el 2% (similar al del año pasado, en el que también las caídas de octubre y noviembre se recuperaron en el mes de diciembre y la semana de Reyes).



Juguetes Estrella, los más vendidos de esta navidad

Coleccionables, muñecas, mascotas interactivas, juegos de mesa, juegos de habilidad… son las principales apuestas de empresas como Mattel, Famosa, Epoch para imaginar, Tavitoys, Hasbro, IMC Toys, Falomir, Bizak, Color Baby y Gonher, que esta mañana han presentado sus novedades a medios de comunicación. Juguetes pensados para todos los niños y todas las edades, desde coleccionables que permitirán ir ampliando el juego con nuevos escenarios, hasta mascotas interactivas que los pequeños deberán cuidar, pasando por juegos que pondrán a prueba el intelecto y habilidad de los participantes, los Juguetes Estrella de esta Navidad vienen marcados por la gran variedad de públicos a los que van dirigidos, incluyendo los Kidults.



Y es que el consumidor de juguetes también ha cambiado, los nuevos escenarios digitales en los que se encuentra han alterado la fugacidad con la que aparecen y desaparecen modas, los gustos cambian con mayor rapidez y los fabricantes han de saber anticiparse a estos cambios con productos que satisfagan estas nuevas necesidades.



Como apunta Jose Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, "Tras los cambios experimentados en el mercado a lo largo de este año, los fabricantes apostamos por productos seguros y de calidad que sigan sorprendiendo a los niños y los acompañen en su desarrollo y aprendizaje. El mayor volumen de ventas del sector se produce durante los últimos meses del año y las últimas semanas serán determinantes. De hecho, el 40% de las ventas se concentran en las 3 últimas semanas. Por ello, a pesar de que las cifras de consumo han afectado la buena marcha con la que empezamos el año, esperamos cerrarlo con datos positivos. La llegada de Papá Noel y los Reyes Magos no sólo será mágica para los niños, también lo será para el sector".

