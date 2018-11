Etiquetas: Selección Española CROACIA Liga de las Naciones - Sección: Fútbol 'Otra' Croacia guarda la llave de la Final Four La selección española busca asaltar Zagreb para poder pelear por el título de la Liga de Naciones y no depender de nadie Redacción Siglo XXI

jueves, 15 de noviembre de 2018, 08:24 h (CET) La selección española de fútbol buscará este jueves (20.45 horas/La1) sellar su pase a la 'Final Four' de la nueva Liga de Naciones para lo que sólo le vale ganar en el Estadio Maksimir de Zagreb a una Croacia que también tiene todavía opciones y que se parecerá en muy poco a la que fue goleada en septiembre de forma contundente por la 'Roja'.

Luis Enrique Martínez tiene las cuentas claras para lograr el primer objetivo como seleccionador nacional: ganar en la capital croata. Este es el único resultado, tras el inoportuno y un tanto inesperado resbalón ante Inglaterra en el Benito Villamarín, que le vale para no depender de lo que pase tres días después en Wembley entre los de Gareth Southgate y Zlatko Dalic.



Los tres combinados tienen opciones de llegar a la final del próximo mes de junio, pero sólo España tiene asegurado, al menos, el no descender de categoría pase lo que pase. El empate este jueves le dejaría en manos de una Croacia eliminada y una derrota le haría rezar por un empate en Londres.



La triple campeona de Europa tuvo una buena oportunidad el pasado 15 de octubre de dejar esta visita en un mero trámite, pero después de haber mostrado síntomas de mejoría con el técnico asturiano, vio cómo una efectiva Inglaterra no perdonaba una mala primera parte y se tomaba la revancha de Wembley con una victoria por 2-3 para poner fin a una racha de 27 partidos sin perder.



Luis Enrique ya ha advertido en varias ocasiones que la segunda parte del equipo compensó el mal sabor de boca y ahora intentará que el combinado nacional recupere su mejor fluidez ante una Croacia que tendrá motivación ante sus aficionados para devolver la afrenta que supuso el set encajado en Elche, sobre todo tras lo ofrecido en el Mundial de Rusia y su histórica final.



Sin embargo, del duelo de hace prácticamente dos meses habrá bastantes diferencias, sobre todo en el bando local, que recuperará jugadores con los que no pudo contar en septiembre, además de su público, mientras que los visitantes también acudirán con novedades y con bajas respecto a los que fueron de la partida en el Martínez Valero, principalmente atrás.



La más notoria es la vuelta de Jordi Alba. El lateral azulgrana, indiscutible desde la Eurocopa de 2012, era la ausencia más sonada de las dos primeras convocatorias del entrenador gijonés pese a su gran estado de forma y por fin ha logrado volver para trasladar su buen momento al equipo nacional.



Si no ocurre nada raro, el de L'Hospitalet debería ser el titular en el Maksimir en una defensa que respecto al pasado 11 de septiembre sólo mantendrá a su capitán, Sergio Ramos, ya que Dani Carvajal está lesionado y Nacho Fernández no fue citado. Para el lado derecho, Luis Enrique maneja las opciones de Jonny, el utilizado en el Villamarín, o situar ahí a Sergi Roberto, mientras que para acompañar al de Camas, las opciones son jugadores poco expertos, con buenas opciones para Mario Hermoso, debutante y el que en mejor estado de forma está de todos.



En el centro del campo, Busquets parece irremplazable y eso le cierra la puerta a un Rodri Hernández que está a buen nivel porque parece complicado que puedan jugar juntos de inicio. Saúl Ñíguez y Ceballos, titulares en el 6-0, se perfilan como los compañeros del azulgrana, mientras que Isco, que se perdió por su apendicitis los dos últimos partidos, podría volver a encontrar alivio a su enésimo ostracismo en el Real Madrid con la camiseta de la 'Roja'.



CROACIA CON LOVREN, REBIC Y KRAMARIC

El malagueño estaría dentro del 4-3-3 que le gusta al seleccionador, que tendrá que decidir sus otros dos componentes arriba. Rodrigo Moreno parece tener ventaja para ser el '9', mientras que el milanista Suso podría tener su oportunidad ante el flojo momento de Marco Asensio.



Pero más cambios, y más importantes, se esperan en Croacia, que además de no estar en su mejor forma en septiembre tras toda la vorágine del Mundial, también tenía bajas de algunos jugadores significativos como Ante Rebic, su referencia ofensiva en Rusia, y Kramaric, mientras que el central Deja Lovren finalmente tampoco pudo jugar, pero ahora estarán para reforzar a los de Dalic, desarbolados en septiembre tras el 1-0 de Saúl y que hasta entonces habían dado muestras de mucho peligro.



Además, el seleccionador croata espera tener también una versión mejorada del madridista Luka Modric, aún a la búsqueda de su mejor nivel y clave en el entramado del combinado ajedrezado junto a Ivan Rakitic. Ambos serán claves para que Croacia le intente quitar el balón a los de Luis Enrique para tener sus opciones.



FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: De Gea; Jonny, Hermoso, Ramos, Jordi Alba; Busquets, Saúl Ceballos; Isco; Rodrigo y Morata.



CROACIA: Kalinic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivaric; Rakitic, Brozovic; Kramaric, Modric, Perisic; y Rebic.



--ÁRBITRO: Alexey Kulbakov (BLR).

--ESTADIO: Maksimir de Zagreb.

--HORA: 20.45/La1.

