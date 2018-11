Sección: Empresas Ocho países optimizarán Salvamentos ante Desastres en 2019 con el Proyecto humanitario MÉTODO ARCÓN-ECUADOR Comunicae

miércoles, 14 de noviembre de 2018, 15:09 h (CET) El Método Arcón y su creador Jaime Parejo, han sido galardonados en 2005 por las Naciones Unidas debido a que demostradamente logra optimizar la búsqueda, localización y consecuente salvamento de vidas, frente a todo tipo de situaciones (exteriores adversos, espacios confinados sin visibilidad, extremada minimización odorífera, etc.) en el mundo El “Proyecto MÉTODO ARCÓN-ECUADOR” (cuyo autor y director es el investigador y creador científico del Método Arcón, Bombero del Ayuntamiento de Sevilla, España, Jaime Parejo García) se realizará a través del Ejército de Ecuador, gracias a la responsable, elogiable y excelente disposición del Comandante General del Ejército del Ecuador, General Roque Moreira Cedeño, y del pertinente Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Ejecución formativa que generará garantizadamente, a nivel nacional e internacional, un contingente especializado de Profesores, Guías Avanzados y Perros de Búsqueda, MÉTODO ARCÓN, con un nivel demostrablemente óptimo de formación y efectividad, destinado a incrementar el salvamento de vidas en el mundo, frente a desastres y otras situaciones.

Trascendente proyecto internacional que constituye el proceso formativo completo del Método Arcón (tres cursos, de un mes de duración cada uno, a intervalos por definir, con carácter de formación continua, manteniéndose mismo alumnado), y la última fase que ya culmina el proyecto PEAL, Plan Estratégico Arcón para Latinoamérica, también creado, con total carácter humanitario, por Jaime Parejo, y cuya ejecución inició específicamente, el día 2 de noviembre de 2001, en Santiago de Chile con la impartición de un significativo Curso internacional (Método Arcón) oficial por el Ministerio del Interior, Gobierno de Chile (quedando patente como siempre sucedía, de forma pública y constante, durante todo un mes, la óptima eficacia que confiere el Método Arcón a los equipos caninos de rescate).

En cada uno de los tres cursos, que comprende el Ciclo formativo completo Método Arcón, se impartirán diversas especialidades (búsqueda y detección de personas sepultadas con vida, búsqueda y detección de explosivos) con tres profesores homologados Método Arcón (Jaime Parejo, Javier Luque y Milton Zurita, respectivamente), siempre bajo la pertinente supervisión e intervención técnica puntual cuando se precise, además, del Director Técnico de tan importante, y urgentemente necesario proyecto para el país de Ecuador, y la Comunidad Internacional en general, Jaime Parejo.

Se informa que en los Cursos que integran el PROYECTO MÉTODO ARCÓN-ECUADOR, si bien el Director Técnico, a todos los efectos y responsabilidades específicamente competentes es Jaime Parejo García, por otra parte el Responsable de Organización, coordinador logístico de los citados eventos, es en base a su especial nivel de capacidad y experiencia, el Mayor Carlos Eduardo Cadena Intriago, Escuela de Fuerzas Especiales, Capitán Alejandro Romo Escobar, Cuartel de la Brigada de Fuerzas Especiales Nº 9 Patria, del Ejército de Ecuador, en Latacunga (Centro oficial de formación especializada, acreditado como CIFHMA, donde se llevará a efecto el primer Curso, y sucesivos, del PROYECTO MÉTODO ARCÓN-ECUADOR, iniciándose a mediados de febrero de 2019) siendo a esta persona, Mayor Carlos Cadena, a quien han de dirigirse facilitando todo el conjunto de datos correspondientes, para solicitar el pertinente envío de invitaciones oficiales en base a los cupos oficialmente asignados, tanto a nivel nacional como internacional.

Participarán importantes Instituciones rigurosamente seleccionadas a nivel operativo (Fuerzas Armadas, Cuerpos de Bomberos, Cuerpos de Policías...), de Ecuador, Chile, Colombia, Brasil, Paraguay, Venezuela, Honduras y España.

Existiendo además, la importante, sensible y responsable disposición de pleno apoyo, por parte del Director General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Pérez, y del Jefe del DEIS del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del citado Gobierno Local, Luís López, en lo que respecta a gestionar el pertinente trámite para la concesión de permiso oficial, con el esencial objetivo colaborador de incrementar la disponibilidad laboral de Jaime Parejo a efectos de tan urgente, necesario e importante desempeño relativo a la dirección y desarrollo de los futuros proyectos “MÉTODO ARCÓN-ECUADOR” y “MÉTODO ARCÓN-BRASIL”, los cuales tras culminar definitivamente el Proyecto PEAL, incidirán sustancialmente en un incremento aún mayor, y ya autónomamente consolidado, del salvamento y preservación de vidas frente a futuros desastres naturales o antrópicos, e importantes amenazas como por ejemplo es la mortal y masiva existencia de minas antipersonas.

Este Bombero del Ayuntamiento de Sevilla, quien dedicó humanitariamente numerosos años a la investigación e innovación, logrando aumentar el salvamento de vidas en el mundo, ante desastres y otros riesgos potenciales, tras crear el internacionalmente reconocido Método ARCÓN, nació en Sevilla (España) en 1961, y ha mantenido desde su infancia una innata y exigente línea autodidacta en lo que respecta a la observación, estudio, análisis e investigación del comportamiento animal, centrándose finalmente en la especialidad de “Aprendizaje y Conducta Canina de Búsqueda, Detección y Salvamento “, siendo en este área el profesor, investigador e inventor con mayor nivel oficial de prestigio, resultados operativos, reconocimientos y avance innovador a nivel mundial.

Entre los innumerables e importantes reconocimientos oficiales otorgados desde 1998 a Jaime Parejo, citar por ejemplos, el Primer Premio a la Investigación Científica concedido por la Real Sociedad Canina de España en 1998, el Certificado de Distinción del Premio Sasakawa otorgado por la ONU en 2005, o el galardón, también de carácter internacional, “Toda una Vida en Pro de la Ciencia y la Investigación” que le concedió en 2011 la Universidad Santo Tomás de Colombia, reconociendo documentalmente a Jaime Parejo el importante hecho de haber dejado, mediante la creación de su innovadora obra científica Método Arcón, un legado trascendental a la ciencia y a la humanidad.

Biografía oficial (documentalmente acreditada) de Jaime Parejo García:

https://www.metodoarcon.org/biografia-oficial

Web oficial del Método Arcón: www.metodoarcon.org

-.Fuente: Redac. M/A – Inform. (documentalmente acreditado) // Web Oficial Método Arcón // – 14/11/2018.-

https://www.metodoarcon.org/relacion-de-cupos-asignados-tecnico-operativamente-para-el-proyecto-metodo-arcon-ecuador-a-iniciarse-en-marzo-2019

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El I Premio Nacional de Arquitectura Novel de Itesal ya tiene ganador "Gracias a la tecnología del neurofeedback para entrenar el cerebro podemos potenciar nuestras habilidades y competencias" afirma Sydney Pinoy, experto en Neurofeedback y neuroliderazgo Siete pautas de estilo de vida de Cigna para personas con diabetes Metacom BCN lanza su nueva web Activar el organismo de manera natural, es la base del Nuevo Método Antienvejecimiento Ekio