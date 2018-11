Llega Fintup, la nueva fintech de asesoramiento financiero especializada en Wealth Management

Se dirige principalmente a personas con activos por debajo de 300.000€ que no pueden optar a la banca privada pero no quieren renunciar a obtener la mejor rentabilidad. Desde una inversión mínima de 4.000€, sus clientes pueden acceder a los mejores fondos indexados y value a nivel mundial por menos de un tercio del coste del servicio tradicional El sector Fintech cuenta oficialmente desde hoy con un nuevo protagonista: Fintup, la fintech española de asesoramiento financiero que combina las ventajas de la tecnología con la atención individual y personalizada a sus clientes, con el fin de ofrecerles la cartera de inversión más adaptada a su perfil de inversor, así como la formación y las herramientas adecuadas para gestionar su patrimonio de la forma más rentable y eficiente.

“Fintup aspira a ofrecer un servicio integral de Wealth Management a través de la tecnología, pero siempre con un tratamiento individualizado y un acompañamiento a nuestros clientes a lo largo de todo el camino, asesorándoles en la toma de decisiones, formándoles para interiorizar el comportamiento óptimo que debe tener un buen inversor, motivándoles para mantener el rumbo y alcanzar sus objetivos de inversión”, explica Pedro Perelló, CEO y cofundador de la empresa.

Esta WealthTech se dirige principalmente a usuarios habituales de tecnología, con activos por debajo de 300.000 euros –que por tanto no pueden optar a los servicios de la banca privada–; que no están satisfechos con los productos de inversión o con el escaso asesoramiento que les ofrecen sus bancos, pero que no quieren renunciar a obtener la mejor rentabilidad posible para su dinero, desde un importe mínimo de 4.000 euros. No obstante, desde Fintup se muestran seguros de poder ayudar también a hacer más eficiente parte de la cartera de clientes cuyo patrimonio sea superior a 300.000 euros y que ya estén, de facto, en banca privada.

“En nosotros van a encontrar un equipo de profesionales que les guiarán a través de una estrategia de inversión diversificada, con acceso a los mejores fondos de inversión indexados y value a nivel mundial, hasta ahora sólo al alcance de unos pocos, y por menos de un tercio del coste que les supondría en el sistema de banca privada”, asegura Jorge Sieiro, COO y cofundador de Fintup.

Un modelo de negocio testado

Fintup inició sus operaciones en enero de 2018, de la mano de estos dos profesionales con amplia experiencia en sus respectivos campos. Pedro Perelló es ingeniero técnico en Informática de Gestión por la UAB, PDG por el IESE Business School, experto en consultoría tecnológica y empresario de éxito en su anterior etapa. Por su parte, Jorge Sieiro es ingeniero superior por la Universidad Politécnica de Madrid, experto en consultoría financiera avalado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones e inversor particular en los mercados financieros desde hace más de una década.

Durante estos nueve meses han podido testar su modelo de negocio y comprobar la validez de su propuesta empresarial. En la actualidad, más de 70 clientes confían ya en Fintup para gestionar sus activos y mejorar la rentabilidad de su patrimonio.

La fintech está regulada y supervisada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Empresa. Asimismo, las inversiones gestionadas a través de Fintup están custodiadas por CNP Partners, filial española de CNP Assurances, la cuarta entidad aseguradora de la Zona Euro, con 168 años de historia.