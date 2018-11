Sección: Empresas El 46% de las empresas españolas cuentan con soluciones ERP situándose a la cabeza de Europa Comunicae

miércoles, 14 de noviembre de 2018, 15:41 h (CET) España se sitúa como 4º país a la cabeza del ranking europeo en el uso de soluciones ERP, tan solo superado por Bélgica, Países Bajos y Lituania. España supera en 12,2 puntos porcentuales la media europea de empresas que usan software ERP, que se sitúa en un 33,8%. El porcentaje de empresas españolas que recurren a soluciones de gestión empresarial ERP se ha cuadruplicado en la última década En los últimos años, tanto las empresas españolas como las europeas han adoptado de forma progresiva soluciones tecnológicas dentro de sus proyectos de transformación digital que les ayudan en la gestión diaria de sus procesos de negocio. El software de gestión empresarial ERP (Enterprise Resource Planning) se ha convertido en una de las herramientas más solicitadas por las empresas europeas, y así lo demuestran los datos recogidos por la Comisión Europea, que reflejan un incremento en el uso de soluciones ERP tanto en las empresas españolas como en las europeas. Según los últimos datos publicados por Eurostat correspondientes al año 2017, el 33,8% de las empresas europeas recurren a sistemas ERP en sus negocios, una cifra que prácticamente se ha duplicado si se compara con los datos correspondientes al año 2007, que situaban la media europea en un 17,4% del total.

Para João Sampaio, director de la Unidad de Negocio Internacional de PHC Software; "hoy en día es complicado administrar una empresa sin un software que te facilite la gestión diaria. El software ERP no sólo permite gestionar el área financiera, sino que ha madurado hacia otras áreas como la gestión logística, de equipos, proyectos, flotas de transporte o clientes. La tecnología ha evolucionado ocupando una posición esencial para lograr niveles de gestión superiores que no solo generen entornos más competitivos, sino que favorezcan la automatización de procesos y colaboración de áreas y equipos".

El crecimiento en España ha sido más acentuado. Según los datos aportados por Eurostat, en el año 2007 tan solo el 12,5% de las empresas españolas contaban con software ERP, posicionando a España a la cola del ranking de países europeos, en el puesto 23. En 2017, el panorama es completamente opuesto. El 46% de las empresas españolas afirman contar con soluciones ERP para la gestión empresarial, 33,5 puntos porcentuales por encima de los datos recogidos diez años atrás. Asimismo, España ha escalado posiciones en el ranking europeo, situándose como el 4º país a la cabeza en el uso de ERP, siendo únicamente superado por Bélgica (54%), Países Bajos (48%) y Lituania (46,7%).

Como apunta João Sampaio; "contar con soluciones de gestión se ha convertido en una necesidad y esto se ve reflejado en el alto nivel de implantación dentro de las empresas españolas. El potencial de un ERP reside en su capacidad de centralizar datos y crear relaciones entre procesos de negocio para encontrar áreas de mejora dentro de la empresa y facilitar la toma de decisiones. El software ERP pasa de ser de una mera herramienta de análisis y se convierte en una ventaja competitiva".

Para ayudar a las empresas, PHC Software, desarrollador de soluciones de gestión empresarial, ha diseñado la solución PHC CS. Un innovador software de gestión y ERP, que permite a las empresas españolas mejorar su gestión, especialmente creando procesos más productivos y automatizados. Disponible en entorno desktop y web, la última versión de su solución de gestión y ERP está desarrollada para adaptarse de forma sencilla a cualquier tipo de empresa y ofrece mayor libertad de uso al poder gestionar las diferentes áreas de la empresa en cualquier lugar, momento o dispositivo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.