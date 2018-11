Sección: Empresas Visualeo: un testigo ocular de confianza basado en el blockchain Comunicae

miércoles, 14 de noviembre de 2018, 16:09 h (CET) Visualeo es una app y plataforma cloud que permite conocer el estado de un producto o de una propiedad a distancia, a través de verificaciones visuales en tiempo real, de fiabilidad garantizada por la tecnología de cadena de bloques. Este proyecto emprendedor participó en la VI edición del Espacio Coworking EOI Madrid, una iniciativa de la Escuela de Organización Industrial cofinanciada por el Fondo Social Europeo "Imagínese que quiere comprar un vehículo de segunda mano y encuentra uno en perfectas condiciones y a un precio muy competitivo en, pongamos, Almería. Usted vive en Madrid, no puede desplazarse hasta allí y tampoco conoce a nadie de confianza en la ciudad que pueda supervisarlo personalmente para asegurarle que la compra merece la pena y no es un timo".

Hablando con un familiar que se encontraba en esa tesitura, al emprendedor Pedro Martín se le encendió la bombilla. De esa anécdota real surgió Visualeo, una herramienta digital que permite conocer el estado de un producto o de una propiedad a distancia a través de verificaciones visuales (fotografías y vídeos) en tiempo real, como si se tratara de un testigo ocular o tercero de confianza.

“Visualeo dispone de una red de verificadores, repartidos por todo el territorio nacional, que crean una evidencia digital inmutable que garantiza la veracidad de la información gracias a la tecnología Blockchain”, explica Pedro Martín, CEO de la startup. “Nuestra misión es ser los ojos de todos, en todos los sitios y en todo momento”, subraya. La clave es la tecnología de cadena de bloques o blockchain: al no poder ser modificada por ningún usuario, actúa como una especie de notario que asegura que esa información es fidedigna.

Para poner en marcha esta app y plataforma cloud, disponible tanto en iOS como en Android, Pedro se ha rodeado de un equipo formado por Fran González (CTO o director de Tecnología), Virginia Rodríguez (CMO o directora de Marketing) y Manuel Guzmán (COO o director de Operaciones). Y para convertir este proyecto en una realidad, presentaron su candidatura para participar en el VI Espacio Coworking EOI en Madrid, una iniciativa del Gobierno de España desarrollada por la Escuela de Organización Industrial (EOI) para apoyar la creación de startups de base innovadora en España, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

A lo largo de cinco meses, el equipo de Visualeo recibió formación especializada en aspectos clave para emprender un negocio y trabajó codo a codo con expertos en emprendimiento de EOI que les han ayudado a impulsar su proyecto. En palabras de Pedro Martín, “disponer de un espacio de trabajo en un lugar privilegiado y de un equipo de mentores de primera línea es toda una ventaja a la hora de empezar un proyecto como este”.

En su camino, el equipo contó con “mentores y formadores que están pendiente de tu evolución y te ayudan en todo momento”, en palabras del fundador de Visualeo; “grandes profesionales del mundo del marketing, el emprendimiento y el mundo startup nacional e internacional, como Javier Martín, Silvia Mazzoli, Consuelo Verdú, Fran Aréchaga y Anindya Saha”, asegura. “También son muy importantes los contactos y el networking entre todos los compañeros del Espacio Coworking”, concluye Martín.

Este proyecto ha pasado también por la aceleradora Lazarus de Eurocaja Rural y recibirá mentorización por parte de CNP Partners, primera aseguradora francesa y cuarta europea. Igualmente, su potencial innovador ha sido reconocido recientemente en varios foros: incluida en el Top 50 Startups más Innovadoras de la publicación El Referente, ha sido seleccionada finalista en los Fintech Business Awards de los premios BBVA Open Talent y en el Premio Insurtech Club Cojebro Junior 2018.

Estos galardones vienen a sumarse a los que el equipo de Visualeo ha ido cosechando desde su lanzamiento: Premio CNP Start, Reto BBVA otorgado por la Ances Open Innovation, Premio Financiación al Proyecto con Mayor Potencia de Generación de Riqueza para Castilla - La Mancha de Eurocaja Rural y Sodicaman y mención especial en el French Tech de la Cámara de Comercio Hispano-Francesa.

Más información en visualeo.com

Acerca de EOI

La Escuela de Organización Industrial (EOI) es la primera escuela de negocios fundada en España (1955). En sus 63 años de historia han pasado por sus aulas más de 84.500 directivos y gestores empresariales especializados en liderazgo, internacionalización y sostenibilidad.

Como fundación pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, ha impulsado los negocios de más de 52.000 nuevos emprendedores en España y fundado una Red Nacional de 50 Espacios Coworking en distintas ciudades del país.

