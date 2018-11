Sección: Empresas Activar el organismo de manera natural, es la base del Nuevo Método Antienvejecimiento Ekio Comunicae

miércoles, 14 de noviembre de 2018, 16:16 h (CET) Después de 7 años de experiencia en los que más de 1500 mujeres han pasado por el Centro Ekio Vida y Bienestar, el día 16 de noviembre Ekio presenta una novedosa manera de entender el envejecimiento, IN & OUT. "A través de un estilo de vida natural y ecológico creamos las condiciones necesarias para que todos los tratamientos estéticos sean más efectivos" comenta su director Javier Andrés Con el Método Antienvejecimiento y sus expertos profesionales, en el Centro Ekio ayudan a mujeres en torno a la menopausia a recuperar su bienestar físico, emocional y estético por medio de un método natural único, basado en la Naturopatía Antiaging y la Estética Regenerativa.

Alrededor del 85% de las mujeres con menopausia tienen síntomas achacables a esta situación, según datos aportados en el 8º Congreso de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) . Sofocos, insomnio, malestar, cansancio severo o lo que es peor osteoporosis, son los problemas a los que se enfrenta buena parte de ellas cuando llega la perimenopausia o propiamente el estado de menopausia.

Actualmente la mayor parte de las mujeres que se aproximan a los 50 años se encuentran en el mejor momento de su vida personal y profesional. De ahí la creciente importancia de mantener un estado de bienestar óptimo a cualquier edad y llegar al climaterio llena de energía y vitalidad, para afrontar este importante paso en la vida de la mujer.

Se sabe que el envejecimiento depende un 35% de la genética y en un 65% del estilo de vida, por lo tanto la capacidad que tiene la mujer de influir en el proceso degenerativo es muy alta.

Bajo estas premisas Centro Ekio Vida y Bienestar propone un nuevo Método Antienvejecimiento, especialmente diseñado para mujeres en edad perimenopausica, basado en la sabiduría presente en la naturaleza para activar el organismo a nivel celular, con estímulos biológicos como la alimentación saludable, quiromasaje, eliminar el estrés y la estética regenerativa.

Los pilares del Programa Antienvejecimiento Ekio se apoyan en 5 pasos.

La naturopatía antienvejecimiento con la que después de estudiar los resultados de laCámara de Termografía Infrarroja, se poner en marcha las pautas y menús apropiados dentro de la Alimentación Antiaging.

También en la misma cita estudian las posibles carencias alimentarias que sea necesario suplementar por ejemplo vitaminas, minerales o ácidos grasos, prestando especial atención al estado de la microbiota intestinal. Ekio Antiaging es la marca que Ekio ha creado para suplementar las carencias típicas en sus consultas.

El abordaje de la belleza exterior se realiza con el Programa de Estética Regenerativa que incluye los tratamientos propios y exclusivos de Ana Lopez Roca “Facial Duna” y “Remodelación Corporal Akua”, con la aplicación del Regenerador Celular Indiba, tanto a nivel facial como corporal así como uso de cosmética Natural y ecológica.

En cuanto a la parte física, dentro del Programa Antienvejecimiento está incluida la aplicación de Técnicas manuales como el exclusivo Quiromasaje Recon creado por Fernando Lozano, con el que se consiguen eliminar líquidos y tensión muscular del cuerpo.

Durante todo el proceso se realizan sesiones correspondientes al Programa Antiestrés con el propósito de que el cliente logre los objetivos marcados en el inicio del programa sin experimentar ansiedad. Como apoyo al programa antiestrés el Centro Ekio incluye la técnica avanzada de la Realidad Virtual de Psious.

La presentación del Nuevo Método Antienvejecimiento se realizará el próximo 16 de noviembre a las 19:00 en la sede del Centro Ekio Vida y Bienestar de la calle Nicolás Salmerón 38, en Valladolid. Teléfono 983 260 761

