El I Premio Nacional de Arquitectura Novel de Itesal ya tiene ganador

miércoles, 14 de noviembre de 2018, 19:28 h (CET) El proyecto de la estudiante Andrea García, de la Universidad San Pablo CEU, ha ganado los 4.000 euros con la creación de 'Reactivación Logística y Social del Polígono de Cobo Calleja'. El acto de entrega de este galardón ha tenido lugar en el marco de Veteco, el Salón Internacional de la Ventana, Fachada y Protección Solar, organizado por Ifema, en la Feria de Madrid. El segundo premio ha recaído en José Carlos Menasalvas, de la Escuela Superior de Arquitectura de Sevilla, con 'Mix Bag' El proyecto 'Reactivación Logística y Social del Polígono de Cobo Calleja', de la estudiante Andrea García, de la Universidad San Pablo CEU, se ha alzado con el I Premio Nacional de Arquitectura Novel de Itesal, la compañía zaragozana dedicada al diseño y fabricación de aluminio. El trabajo está galardonado con 4.000 euros y el fallo se ha dado a conocer este miércoles en la feria de Veteco, el Salón Internacional de la Ventana, Fachada y Protección Solar, organizado por Ifema y que desarrolla su 16ª edición del 13 al 16 de noviembre, en la Feria de Madrid, donde Itesal cuenta con un expositor propio en el Pabellón 9 (9D16).

Tal y como ha explicado la ganadora, Andrea García, su objetivo ha sido 'recuperar y proponer una idea de gestión logística eficiente, que promoviera el área en su integración con el entorno social a través de una construcción eficiente y con la reutilización de los materiales estructurales del polígono Cobo Calleja'. La galardonada también ha afirmado que este premio es un 'gran reconocimiento' y que le dará 'mucha visibilidad' en el desarrollo de su carrera profesional.

El jurado ha valorado la originalidad de su propuesta en su conjunto, el diseño, la funcionalidad, su viabilidad constructiva y la calidad arquitectónica. La utilización de soluciones de carpintería de aluminio, que sea viable, original, que contribuya a la eficiencia energética del conjunto del edificio, y haga mención a la sostenibilidad.

Por su parte, el segundo premio, de una cuantía de 2.000 euros, ha recaído en José Carlos Menasalvas, estudiante de la Escuela Superior de Arquitectura de Sevilla, quien ha desarrollado el proyecto 'Mix Bag'.

En esta primera edición de Premio Nacional de Arquitectura Novel también se han entregado tres menciones, de 500 euros cada una, a Basilio Paredes por 'Nuevo Club de Remo', de la Universidad de Cartagena; Carlos Gamarra por 'Long Wang Atlas', de la Universidad San Pablo CEU, y Patricia Andrea Miquel por 'Hotel-Spa en Sot de Chera', de la Universidad Politécnica de Valencia.

El acto de entrega de premios ha estado conducido por el periodista Javier Sierra y ha contado, entre otros, con la presencia del director de Ifema, Raúl Calleja, y el director general de Itesal, Armando Mateos, quien ha destacado que 'la creación de un premio de arquitectura novel es una apuesta segura para colaborar con las universidades y conseguir hacer emerger el talento joven, además de darles la relevancia que se merecen'.

Armando Mateos también ha asegurado que la elección de los proyectos premiados ha sido complicada, ya que el jurado ha tenido que decidir entre proyectos 'complejos y de mucho talento'. Pero que la decisión se ha basado en 'la sostenibilidad' y en 'la utilización del aluminio como protagonista principal de la construcción o el edificio'.

El jurado estaba formado por el socio-director de Magén Arquitectos y profesor asociado de la UZ, Jaime Magén; el arquitecto y profesor de la Universidad San Jorge, Gonzalo Urbizu; el arquitecto y actual decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Ricardo Marco; el exdecano de este colegio y arquitecto Ignacio Gracia; el arquitecto y profesor de la Universidad de Zaragoza, por Carlos Labarta, y por René Sanz, Rubén Pérez y Luis Priego, miembros del área de Arquitectura de Itesal.

Todos ellos han valorado el alto nivel de todos los trabajos presentados y han agradecido a los participantes 'su actitud, esfuerzo y calidad, cualidades que también deben mantener en su carrera profesional'.

El galardón, de carácter bienal, está pensado para dar a conocer el talento de las nuevas generaciones de arquitectos que cada promoción se incorporan al mercado laboral. De esta forma, la temática de todos ellos ha versado sobre el uso de la creatividad y maestría a la hora de utilizar sistemas de aluminio para los cerramientos que hayan diseñado en sus proyectos de fin de carrera para la Escuela de Arquitectura donde estén realizando su formación académica.

