El Club del Té celebra su décimo aniversario por todo lo alto con un cóctel lleno de sorpresas

miércoles, 14 de noviembre de 2018, 11:48 h (CET) La presencia de la fundadora, Victoria Bisogno, té caliente y frío, cocktails con té, música en vivo y regalos son los platos fuertes de la celebración El Club del Té cumple en el mes de diciembre del año 2018 diez años desde que comenzó su andadura. Y quiere celebrarlo con una fiesta a la altura de las circunstancias, que tendrá lugar el sábado 15 de diciembre a partir de las 17:30 en el Recoleta Grand Hotel de Buenos Aires, en Argentina. Las entradas ya se pueden reservar a través de la página web de la empresa y están disponibles tanto para socios como para no socios.

El eje central de la celebración será recordar los momentos vividos durante estos 10 años con los socios y alumnos del Club, celebrar el trabajo más de 20 Sommeliers de té profesionales que componen el equipo de El Club del Té, y que trabajan en diferentes países para que cada vez más amantes del té disfruten de las actividades de esta organización, y el anuncio de las novedades para los años que vienen.

En este elegante evento en el que el código para la vestimenta o dress code es de cocktail y sombrero, habrá té para disfrutar en todas sus formas y sabores. Los asistentes podrán encontrar té caliente de diversas variedades, té frío, e incluso cócteles preparados a base de té, o tea cocktails. Pero esto no será todo, y es que durante la jornada habrá música en directo, premios y regalos para todos los asistentes. Todo ello guiado por la mejor maestra de ceremonias posible, Victoria Bisogno, la propia fundadora de El Club del Té.

Historia de El Club del Té durante los últimos 10 años

El Club del Té nació a finales del año 2008 como una organización destinada a la difusión de la cultura del té. Previamente, su fundadora había creado su propia marca de té en hebras, ‘Charming Blends’, y El Club del Té resultó ser la oportunidad perfecta para dar a conocer los beneficios del té y todo lo relacionado con esta milenaria bebida.

El lugar de origen de esta empresa es Buenos Aires, pero desde su creación el objetivo fue hacer que llegara a multitud de países de todo el mundo. En poco tiempo El Club del Té creció hasta llegar a formar un equipo de sommeliers especialmente capacitados para ofrecer las actividades del Club en distintas ciudades de Argentina, Chile, Brasil y España. Y la tendencia es seguir recorriendo el mundo para satisfacer las necesidades de los aficionados al té y para seguir formando profesionales.

Entre las actividades que ofrece el Club como Academia de Té destacan sus cursos formativos y talleres. Desde el curso de introducción al té hasta cursos específicos para convertirse en sommelier de té, en catador de té, en tea master o en tea blender. Además de talleres sensoriales y catas para que cualquiera pueda acercarse a este especial producto.

La razón de su triunfo entre personas de tantos países del mundo es que no se trata simplemente de una escuela de té o de un lugar a donde poder catar diferentes productos. El Club del Té es mucho más. Es un lugar a donde la pasión por el té se encuentra en su esencia, una pasión que se esfuerza en transmitir en cada actividad que lleva a cabo. En palabras de la propia Victoria Bisogno: "yo descubrí que en este mundo tengo una misión, y es ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida a través del té".

