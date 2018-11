Sección: Empresas Las bicicletas eléctricas de Scoot seducen a los vecinos de Barcelona Comunicae

miércoles, 14 de noviembre de 2018, 12:16 h (CET) Scoot ha puesto en circulación 750 bicicletas eléctricas en Barcelona en la segunda mitad de 2018. Los usuarios utilizan la aplicación en la Ciudad Condal una media de 6 veces al día en sus desplazamientos Las bicicletas eléctricas son para Barcelona. Scoot Networks ha lanzado su flota completa de más de 750 bicicletas eléctricas en la Ciudad Condal y se ha convertido en el único proveedor de bicicletas eléctricas compartidas sin estaciones en la ciudad más cosmopolita. La demanda ha sido fuerte, con miles de usuarios inscritos que no han dejado de pedalear en los primeros meses. En septiembre, cada bicicleta eléctrica ya ha sido utilizada hasta 6 veces al día.

"La asistencia eléctrica en el pedaleo de las bicicletas de Scoot las convierte en las favoritas de los ciclistas de Barcelona", asegura Enrico Sargiacomo, director general de Scoot Networks en Barcelona. Las compañías tradicionales de bicicletas compartidas observan como las bicicletas se acumulan en las zonas bajas de la ciudad y necesitan redistribuirlas todas las noches a los vecindarios de las zonas altas. Scoot les permite a los usuarios llegar con facilidad a barrios como Sarrià, Sant Gervasi, Vallcarca o el Guinardó.

Esto ha generado que, al no tener que redistribuirlos por la noche, los vehículos de Scoot estén disponibles por toda la ciudad acorde a las necesidades de sus usuarios. "Nuestra nueva e-bike compartida tiene lo mejor de Scoot: es divertida, es fácil de manejar, es rápida y cualquiera puede usarla", asegura Michael Keating, fundador y CEO de Scoot. Las bicicletas eléctricas de Scoot han sido diseñadas con un sistema de bloqueo integrado que ha tenido una gran acogida por parte de los ciclistas de la ciudad.

Los usuarios bloquean las bicicletas eléctricas en los soportes en forma de 'U' invertida para bicicletas al final de su viaje y la aplicación Scoot muestra cómo hacerlo correctamente. Este proceso ha ayudado a evitar el desorden de otros operadores de bicicletas compartidas y ha dado lugar a una tasa de quejas extremadamente baja.

"Estamos muy orgullosos del desarrollo de nuestro servicio en Barcelona y de cómo tanto la administración local como sus ciudadanos están acogiendo nuestro servicio desde el inicio. Vamos a quedarnos en Barcelona mucho tiempo y deseamos ser un complemento en las ciudades en las que operamos. El bloqueo de nuestros vehículos a los espacios habilitados para este fin ha sido fundamental para el buen funcionamiento de la ciudad", asegura Enrico Sargiacomo, Director General de Scoot para Barcelona.

Barcelona es una ciudad conocida por ser centro de inspiración del arte y del diseño. Siguiendo esta tradición, Scoot organizó una serie de exitosos eventos comunitarios en los que más de 20 diseñadores gráficos locales e ilustradores jóvenes se reunieron para colaborar en el diseño de los próximos carenados las bicis eléctricas de Scoot. Los eventos se organizaron en asociación con FiuHouse y el equipo de Hey Studio. El diseño ganador de Alejandro Alonso fue seleccionado por la frescura de su propuesta y por capturar en su ilustración el ambiente multicultural de Barcelona.

El lanzamiento de la flota multimodal de bicicletas y scooters con motor eléctrico de Scoot en Barcelona fue el primer paso en la expansión global de Scoot. La compañía espera ver resultados similares en su reciente lanzamiento en Santiago de Chile. Con la incorporación de patinetes eléctricos a su flota multimodal en San Francisco este mes, los usuarios pueden obtener el máximo rendimiento a la aplicación única de Scoot, una compañía que da una respuesta real a las necesidades actuales de movilidad urbana.

