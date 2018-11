Sección: Empresas La mitad de los pacientes con diabetes tipo 2 desconocen que padecen la enfermedad Comunicae

miércoles, 14 de noviembre de 2018, 07:50 h (CET) En España, según el estudio Di@bet.es, el 13.8% de los adultos tienen diabetes tipo 2, entre los cuales casi la mitad desconocían que padecían esta enfermedad. Además, se estima que se encuentra en aumento debido al incremento paralelo de la prevalencia de obesidad. Según la Federación Internacional de Diabetes, en Europa se prevé que 1 de cada 10 adultos habrá desarrollado esta enfermedad en 2030 ¿Qué es la Diabetes Mellitus?

La Diabetes mellitus es una enfermedad crónica compleja, caracterizada por la elevación de los niveles de glucosa en sangre.

Existen dos tipos principales de diabetes. La diabetes tipo 1 es causada por la destrucción de las células β del páncreas, que da lugar a un déficit de insulina. La diabetes tipo 2, más frecuente, se origina por alteraciones en la secreción o acción de la insulina.

¿Cuál es su prevalencia?

En España, según el estudio Di@bet.es, el 13.8% de los adultos tienen diabetes tipo 2, entre los cuales casi la mitad desconocían que padecían esta enfermedad. Además, se estima que se encuentra en aumento debido al incremento paralelo de la prevalencia de obesidad. Según la Federación Internacional de Diabetes, en Europa se prevé que 1 de cada 10 adultos habrá desarrollado esta enfermedad en 2030.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

El principal factor de riesgo modificable asociado al desarrollo de diabetes tipo 2 es la obesidad. Además, existe un componente genético importante, que predispone o no a esta enfermedad.

Otros factores que pueden influir son la edad avanzada, los hábitos alimentarios (el patrón de dieta mediterránea ha demostrado disminuir el riesgo de diabetes), el sedentarismo, el hábito tabáquico, la historia familiar y la etnia.

¿Cómo se diagnostica la diabetes?

Diagnosticar la diabetes es más complicado que otras enfermedades crónicas porque no origina síntomas hasta que los niveles de azúcar están muy elevados, y éstos suelen pasar desapercibidos para los que la padecen. Algunos de los síntomas típicos que se deben tener en cuenta son tener mucha sed, orinar con mayor frecuencia y una pérdida de peso injustificada.

A nivel analítico, se diagnostica la diabetes con valores de glucosa en ayunas mayores o iguales a 126 mg/dl o Hemoglobina glicosilada igual o superior a 6,5% en dos ocasiones o bien con una glucemia al azar superior o igual a 200 mg/dl y síntomas típicos acompañantes.

¿A quién se debe hacer el cribado de la diabetes y cómo se previene?

Se debe realizar cribado y prevención primaria de diabetes mellitus tipo 2 en todos los adultos con sobrepeso, o que presenten otros factores de riesgo cardiovascular como hipertensión o dislipemia.

Además, se recomienda en aquellas personas con un mayor riesgo de desarrollar diabetes, como aquellos con antecedentes familiares de primer grado, historia de diabetes gestacional, sedentarismo o síndrome de ovario poliquístico.

Si mediante una analítica se detecta elevación de la glucosa se puede prevenir o retrasar la aparición de la diabetes con atención médica continuada y estrategias de reducción de riesgo como mantener un peso corporal adecuado, evitar el sedentarismo y otros hábitos poco saludables, como fumar.

En el servicio de Endocrinología de Clínica ServiDigest se realiza un diagnóstico precoz, identificando el tipo de diabetes, detectando complicaciones crónicas y establececiendo un plan terapéutico con fármacos orales y/o insulina.

Dra. Gemma Cuixart Carruesco

Especialista en Endocrinología y Nutrición

Colegiada nº 48.408 del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona

Servicio de Endocrinología y Nutrición de Clínica ServiDigest

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.