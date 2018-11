Sección: Empresas Karen, la mini bloguera e influencer que arrasa en la red, mejor Actriz en el Never Zapping Festival Comunicae

miércoles, 14 de noviembre de 2018, 07:56 h (CET) Con tan solo 12 años, la influencer catalana ha sido galardonada como mejor actriz por su participación en la campaña Mudanza de Casa Tarradellas, en la primera edición del certamen publicitario que, con un jurado popular, pretende conseguir la unión entre el sector y la sociedad, para demostrar que la publicidad también puede entretener, divertir y formar Si algo caracteriza la convocatoria de los premios Brave Brain Awards, dentro del Never Zapping Festival, celebrado recientemente en Elche, es la composición de su Jurado, formado por un centenar de personas, desde amas de casa a ingenieros, de más de 20 nacionalidades, de diferente sexo, edad y culturas. Personas fuera del glamour de los medios, que decide cuando hacer zapping, o cuando ver, una vez tras otra, un anuncio que le ha cautivado.

En la primera edición del certamen, Karen ha conseguido alzarse con el premio a la mejor actriz por su participación en la campaña Mudanza, para Casa Tarradellas, pieza que, como es habitual en las comunicaciones del anunciante, hace hincapié en el vínculo familiar y en los valores de unidad, compromiso y solidaridad que lo hacen más fuerte.

Su participación en el spot no ha sido su primera aparición en grandes medios, ya que Karen fue una de las participantes en la última edición de Master Chef Junior (La 1-RTVE).

Pero donde Karen es toda una celebridad es en las redes sociales. Desde que en 2015 iniciara sus pasos como influencer, esta barcelonesa de 12 años ha conseguido revolucionar las redes sociales, haciendo un blogging diferente, con la sinceridad y espontaneidad de una niña de su edad, lo que la ha posicionado como una de las blogueras infantiles más influyentes y divertidas de nuestro país, con más de 70.000 followers en Instagram.

Su web, www.inlovewithkaren.com, es considerada por muchos la web infantil de referencia en la actualidad, lo que hace que las principales marcas para niños sigan sus pasos muy de cerca, conscientes del interés que despierta entre sus seguidores sus opiniones sobre viajes, estudios, deporte, y la que es su gran pasión, la moda.

Su canal en Youtube, cuenta con cerca de 20.000 suscriptores, y algunos de sus vídeos tienen ya más de 250.000 visualizaciones

Karen ha participado en más de 50 campañas on-line; es embajadora de varias marcas de ropa infantil, para las que ha desfilado, y es invitada asidua en las pasarelas infantiles más importantes de nuestro país.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.