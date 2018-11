Sección: Empresas K-tuin anuncia el Black Friday más largo de la historia Comunicae

miércoles, 14 de noviembre de 2018, 08:04 h (CET) La red de Tiendas Apple adelanta el Black Friday para evitar colapsos. Será un Black Friday de 10 días: desde el viernes 16, hasta el domingo 25 de noviembre K-tuin, la mayor red de tiendas Apple de España, se prepara para el que será el Black Friday más largo de la historia. El distribuidor tendrá la promoción disponible desde el viernes 16 de noviembre hasta el domingo 25, esto es un Black Friday de 10 días. Gracias a esta estrategia la compañía pretende conseguir una facturación de 20 millones de euros, un 65% más que en 2017. Aunque, por encima de todo, lo que buscan es ofrecer la mejor experiencia de compra posible, lejos de las colas, colapsos y aglomeraciones típicas de esta campaña promocional.

“Este año queremos hacer historia sin que nuestros clientes tengan que sufrir las colas y los agobios que se suelen producir en estas ocasiones. Para ello, además de reforzar nuestra plantilla hemos decidido ampliar la duración de las ofertas. De este modo nuestros clientes tendrán más días para realizar su compra Apple de manera más tranquila y con la experiencia de compra que esperan de una tienda oficial Apple”, indica Juan Fernández desde el departamento de Marketing de K-tuin.

Las ofertas se desvelarán el mismo viernes 16 aunque es seguro que estarán presentes en todas las familias de producto: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y accesorios. Incluso últimos modelos como el iPhone XS y XS Max o el nuevo HomePod tendrán un precio especial. Y para los que no quieran moverse de su casa, las ofertas también estarán disponible en su tienda online durante el mismo periodo.

Aseguran haber realizado el mayor aprovisionamiento de su historia pero advierten de que con las previsiones que manejan es posible que al final de la campaña haya falta de disponibilidad en los productos más demandados. Por eso creen que este año muchos clientes decidirán no esperar a última hora: “Los clientes que ya nos conocen suelen realizar la compra lo antes posible porque que saben que tradicionalmente hemos tenido los mejores precios y promociones con la mejor disponibilidad del mercado en producto Apple”.

Pioneros en Black Friday

K-tuin fue uno de los primeros retailers en celebrar el Black Friday en nuestro país. Introdujo la celebración de esta jornada en el año 2010 y desde entonces lo ha venido celebrando todos los años con rotundos éxitos de ventas y creciendo año tras año. En 2017 batieron su récord con 12 millones de euros en tan solo 3 días y este año quieren alcanzar los 20 millones.

Sobre K-tuin

Fundada en 1994, K-tuin es la primera empresa española calificada como Apple Premium Reseller; la mayor certificación otorgada por Apple a sus distribuidores. Sus 24 años de colaboración con la enseña americana convierten a K-tuin en una de las empresas españolas pioneras en la venta de sus productos y de soporte técnico. Con 16 tiendas en las mejores calles comerciales de las principales ciudades españolas, K-tuin se encuentra en proceso de expansión y promete próximas aperturas.

