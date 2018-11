Sección: Empresas Colegio Miramadrid da el salto a la virtualización con Nutanix Comunicae

miércoles, 14 de noviembre de 2018, 09:13 h (CET) En el marco de un proyecto de mejora de su infraestructura de TI, la institución educativa Colegio Miramadrid ha seleccionado la Plataforma Cloud Empresarial de Nutanix (Enterprise Cloud Platform) de la mano de JMG Virtual Consulting para virtualizar sus puestos de trabajo y optimizar el Rendimiento, Disponibilidad y Seguridad de sus Sistemas de Información Como centro de titularidad privada con concierto educativo, Colegio Miramadrid cubre cuatro líneas educativas completas de enseñanza no universitaria (Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato) en sus más de 20.000m2 ubicados en Paracuellos de Jarama, localidad situada en la zona Noreste de la Comunidad de Madrid.

Para el desarrollo de esta actividad pedagógica, el colegio cuenta con un total de 92 aulas en las que concurren más de 2.000 alumnos y cerca de 200 profesores. A las aulas de docencia, equipadas con pizarras digitales y ordenadores, se unen también otros espacios dedicados al deporte, ocio y nuevas tecnologías. Así, el centro alberga cuatro aulas informáticas, donde se reparten 150 ordenadores, y desde las cuales se potencia, entre otras, el desarrollo de actividades tecnológicas y de computación.

Precisamente, y en aras de modernizar dichos espacios, simplificar la gestión del parque de PCs y reducir el número de incidencias provocadas por la obsolescencia de los mismos, desde el departamento de sistemas de la entidad se resolvió virtualizar los puestos de trabajo (150) sitos en las aulas de informática. Tomada la decisión, se contactó con JMG Virtual Consulting, especialista en soluciones profesionales de virtualización y cloud computing, para elegir la mejor solución.

Tras evaluar su problemática y las necesidades presentadas, esta empresa recomendó Nutanix como opción más adecuada, ya que además de ser una solución hiperconvergente y revolucionaria, la Plataforma Cloud Empresarial de Nutanix resulta una solución altamente disponible, flexible y escalable. Asimismo, y de cara a optimizar el despliegue de los escritorios virtuales, se sugirió el uso del broker de conexiones UDS Enterprise. Desarrollado por VirtualCable, esta plataforma es compatible tanto con el hardware como con el hipervisor Acropolis (AHV) de Nutanix sobre el que se han desplegado los escritorios virtuales.

La complejidad y el coste de mantener 150 equipos físicos fueron las principales razones que nos llevaron a optar por una solución de infraestructura de escritorio virtual como la de Nutanix, reconoce Alberto de Miguel, Coordinador TIC de Colegio Miramadrid. Aunque en un principio valoramos otras opciones tecnológicas más tradicionales, tanto la flexibilidad como la capacidad de escalar y de incrementar el número de equipos proporcionada por Nutanix nos convenció. Con Nutanix íbamos a ser capaces de simplificar la gestión de nuestro parque de PCs y crecer de forma lineal.

Nutanix, la solución más inteligente

Nutanix Enterprise Cloud Platform es una solución definida por software, robusta, con capacidades de aprendizaje y flexible para la gestión diaria. Consolidando computación, virtualización y almacenamiento en un solo appliance altamente escalable y listo para funcionar, la plataforma de Nutanix permite crecer por bloques, siempre con un rendimiento asegurado, y sin necesidad de añadir licencias de hipervisor.

Implantada en el Centro de Datos del Colegio, Nutanix Enterprise Cloud Platform ofrece, además, una experiencia de usuario coherente durante procesos cotidianos, como boot storms, o frente a las actualizaciones del sistema operativo y/o de las aplicaciones. Asimismo, y al integrar una solución validada y certificada por Nutanix como es UDS Enterprise y cuyos componentes se suministran en formato de Virtual Appliance y se alojan en la plataforma Acropolis, la puesta en marcha de escritorios virtuales se realiza prácticamente con un sólo clic.

Aunque aún no hemos realizado un análisis del TCO, somos conscientes de que hemos conseguido un importante ahorro de tiempo y dinero, además de una ausencia de complejidad y un menor consumo energético. Tanto la resolución de problemas técnicos (si se estropea un equipo físico seguimos trabajando sin problemas sobre el virtual, casi como si fueran clones) como la actualización de los equipos, funciona de maravilla. En media hora es posible tener todos los escritorios de un aula funcionando, frente a los días o incluso semanas que se invertía antes.

Asimismo, Nutanix Prism permite obtener una visión integral de la topología de la red física y virtual. Esto incluye una visión intuitiva de cómo las máquinas virtuales individuales (VM) están conectadas a la infraestructura de red física y virtual, además de proporcionar estadísticas detalladas de la salud y rendimiento del entorno de red.

Un despliegue rápido y eficaz

Como partner tecnológico de referencia de la entidad, JMG Virtual Consulting asesoró a Colegio Miramadrid en este proyecto tecnológico, ayudándole tanto en la identificación previa de necesidades y labores de prescripción de la tecnología, como en los posteriores procesos de prueba de concepto, instalación y puesta en producción. Asimismo, esta empresa, junto con Nutanix, fue clave a la hora de resolver un pequeño problema de conectividad que, finalmente, se solucionó sin incidentes.

El proyecto tenía como objetivo mejorar la disponibilidad y rendimiento de sus PCs y lo hemos conseguido. El PC físico ahora es sólo un medio de conexión al virtual, asegura José María González, Responsable de Servicios y Formación en JMG Virtual Consulting. Al comienzo del proyecto nos topamos con un problema de redes que requirió sustituir el switch para asegurar su uso con una red de NAT. Solventado este inconveniente, el proyecto finalizó en enero de 2017.

Tras la conclusión, Colegio Miramadrid cuenta ahora con una infraestructura moderna, ágil y que aporta un gran rendimiento a los sistemas, además de otras ventajas como disponibilidad, seguridad, y capacidad de recuperación frente a desastres.

"En un futuro planeamos sustituir los terminales físicos por equipos de de bajo coste, como, por ejemplo, Raspberry Pi. Esto nos permitirá reducir la inversión. Asimismo, nos planteamos virtualizar el resto de puestos de trabajo", asegura Alberto de Miguel. "Para todo ello, contaremos una vez más con Nutanix".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las bicicletas eléctricas de Scoot seducen a los vecinos de Barcelona Cómo ahorrar personalizando el dormitorio de matrimonio, según Gilsán Mobiliario La iniciativa #Soy365 presenta el Concierto de Compromisos y Sentimientos de Hombres con la Igualdad El Club del Té celebra su décimo aniversario por todo lo alto con un cóctel lleno de sorpresas Gartner reconoce a WebFOCUS de Information Builders como líder en software de business intelligence