Noviembre, el mes preferido para las mejores ofertas en seguros de salud

miércoles, 14 de noviembre de 2018, 11:20 h (CET) De hecho, el crecimiento entre enero y junio de 2018, con respecto a igual período del año anterior, superó el 5% en todas las modalidades excepto en la de reembolso de gastos, aunque ésta también aumentó casi un 1,5% Según las últimas estadísticas como las que proporciona el comparador de seguros Calcula Tu Seguro, la contratación de seguros de salud no deja de crecer.

Uno de los motivos es la comodidad, las nuevas tecnologías y las promociones que ofrecen las aseguradoras.

Precisamente en esta época del año es cuando aparecen las más importantes promociones del sector. Se debe a que en España, por tradición, todas las pólizas de salud vencen a las 00:00h del 1° de enero de cada año, independientemente de la fecha de contratación del seguro.

Si no desea renovar el contrato, el usuario debe avisar a la compañía con por lo menos un mes de anticipación (es decir, ahora). Esta particularidad de las aseguradoras españolas hace que noviembre se convierta en el “mes estrella”, y las compañías lo aprovechen con tentadoras ofertas de seguros médicos para mantener su cartera y ganar nuevos clientes.

Promociones para la campaña de final de año 2018

Adeslas: lanza una campaña de seguros de Salud y dental con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. Quienes contraten ambos seguros gozarán de 2 meses gratis más 1 mes gratis por cada asegurado, mientras que si se contrata uno u otro seguro, el beneficio se extiende a dos meses gratis por asegurado. Los más jóvenes serán favorecidos: los suscriptores que tengan entre 14 y 30 años de edad, además, recibirán un código de regalo por unas gafas graduadas monofocales Hawkers.

AXA Salud: ha lanzado la promoción “Que tu salud no haga esperar a tu felicidad”. Está vigente hasta el 15 de enero de 2019, exclusiva para nuevas pólizas de salud o inclusión de nuevos asegurados a una póliza ya existente. Consiste en descuentos de hasta el 25% en el precio de contratación del seguro según edad, modalidad y cantidad de asegurados. La promoción incluye una cobertura dental de hasta 3,50€/mes por asegurado. Además ha lanzado la campaña Segurdental, que ofrece un descuento directo en las pólizas contratadas entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre de 2018, tanto de clientes nuevos como ya clientes. El descuento va desde los 18,35 € por un asegurado hasta 73,50 € si los asegurados son cinco.

SANITAS: Ofrece un año de ventajas digitales blua premium gratis. Sanitas Blua es un producto digital que permite acceder sin coste a toda la red Sanitas u otros centros o médicos con un reembolso del 80% de los gastos. Incluye videoconsulta y servicios a domicilio exclusivos. La campaña aplica a nuevos asegurados que contraten hasta el 01/02/2019.

Clínicum: Esta compañía fundada por médicos catalanes en 1949 ha puesto en marcha una campaña hasta el 1 de Febrero de 2019, que ofrece gratis el primer mes para nuevas contrataciones de seguros de salud, más un descuento del 50% en seguros dentales para las pólizas que se contraten hasta esa misma fecha.

Plus Ultra: Contratando el seguro de salud antes del 28 de febrero de 2019 se pueden obtener tres meses gratis en la modalidad de seguros con copago, o dos meses gratis en la modalidad sin copago. Las primeras 500 pólizas disfrutarán durante un año de un regalo mensual en forma de experiencia.

