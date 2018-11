Sección: Empresas Gartner reconoce a WebFOCUS de Information Builders como líder en software de business intelligence Comunicae

miércoles, 14 de noviembre de 2018, 11:32 h (CET) El informe ‘FrontRunners’ de Software Advice le atribuye altas puntuaciones en usabilidad y solución recomendada basadas en sólidas valoraciones de los clientes Information Builders, líder en soluciones de business intelligence (BI), analítica y gestión de datos, ha anunciado hoy que su plataforma WebFOCUS ha sido reconocida como FrontRunner (líder) en software de BI en el último informe de Gartner que evalúa más de 220 soluciones de este mercado con las mejores capacidades y las mejores ofertas para las pequeñas empresas.

El informe ‘FrontRunners for Business Intelligence Software’*, creado por Gartner para ayudar a las organizaciones a evaluar los productos de software, incorpora las valoraciones verificadas de los usuarios finales y los datos de los productos publicados en las propiedades digitales de Gartner Software Advice, Capterra y GetApp. Entre las funcionalidades evaluadas se incluyen análisis integrados, cuadros de mando personalizados, análisis visuales, funciones de colaboración y preparación de datos de autoservicio.

WebFOCUS reúne todos estos requisitos, apoyando la creación, el intercambio y el uso de contenido analítico dinámico dentro de las organizaciones y fuera del firewall. Su diseño flexible y extensible permite a las empresas convertir los datos en información práctica que impulsa los resultados empresariales, sin importar los requerimientos.

De acuerdo con los comentarios de 95 clientes, WebFOCUS recibe una muy buena valoración en todas las propiedades de Gartner, con una puntuación total de 4,5 sobre 5. Para el informe ‘FrontRunners’ la plataforma recibió una puntuación de usabilidad de 4,3 y una puntuación de solución recomendada de 4,4 sobre 5, lo que arroja una puntuación total de 8,75.

Frank J. Vella, director de operaciones de Information Builders, ha mostrado su satisfacción por este reconocimiento: “Una vez más, nuestros clientes han hablado, y sus comentarios sobre nuestra plataforma WebFOCUS lo dicen todo. Estamos orgullosos del trabajo realizado para asegurar que nuestra solución continúe satisfaciendo las necesidades cambiantes del mercado, y queremos seguir apoyando a nuestros clientes en su recorrido por los datos y ayudándoles a hacer frente a sus retos más complejos”.

Más información: www.informationbuilders.com/es

*‘FrontRunners’ representa las opiniones subjetivas de las evaluaciones individuales de los usuarios finales, calificaciones y datos aplicados contra una metodología documentada; no refleja los criterios de Software Advice ni de sus socios, ni constituye un aval de los mismos.

