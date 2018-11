Etiquetas: Empresarios Emprendedores - Sección: Economía La creación de empresas en octubre se incrementa un 6,79% La disolución de empresas se ha incrementado un 8,71% Redacción Siglo XXI

miércoles, 14 de noviembre de 2018, 09:05 h (CET) Gedesco publica su Informe Mensual de Creación de Empresas con datos facilitados por Infocif y publicados por el Registro Mercantil. Según este análisis, el mes de octubre ha finalizado con la creación de 7.485 nuevas sociedades en nuestro país, un 6,79% más que el mismo mes de 2017, en el que se crearon 7.009 empresas. Si lo comparamos con datos de septiembre de 2018 este crecimiento se sitúa en un 35,75%.



Por Comunidad Autónoma Por Comunidades Autónomas, Madrid sigue siendo la comunidad donde más empresas se crearon en octubre, con 1.877 nuevas constituciones, seguida de Cataluña, con 1.309 sociedades y Andalucía con 1.238. Las comunidades que han creado menos compañías durante el mes de octubre han sido Melilla, Ceuta y La Rioja.

Si analizamos la variación interanual, en trece de las diesiete comunidades la cifra ha mejorado, en relación al mes de octubre de 2017. Esta situación refleja un excelente dato para el tejido empresarial español. Destacan por encima del resto, los casos de Aragón, Cantabria y Extremadura, en las que la constitución de nuevas sociedades se ha incrementado un 205,77%, un 37,74% y 34,92%, respectivamente. En situación opuesta se encuentran las regiones de Baleares, Asturias y Canarias en las que la constitución de sociedades ha disminuido un 4,6%, 8,11% y un 16,16%, recpectivamente.



Por Provincias Según Gedesco, de la totalidad de empresas creadas en el mes de octubre, Madrid representa el 25,08% del total con 1.877 nuevas sociedades, seguido de Barcelona con el 13,88% (1.039 sociedades), Valencia que con el 5,34% (400 sociedades) regresa al tercer puesto del ranking y, finalmente, Málaga, que concentrando el 4,79% de la totalidad de sociedades constituidas en octubre (372 sociedades), desciende una posición para ocupar el cuarto lugar en el ranking.

Según el grafico, de las 18 provincias en las que se han constituido más de 100 empresas a lo largo del mes de octubre, en la mitad de ellas, la cifra de nuevas empresas obtenida durante el mes de octubre mejora respecto al décimo mes de 2017.

Del gráfico superior se puede inferir que Zaragoza es la provincia en la que el número de sociedades de reciente constitución se ha disparado un 384%, y por tanto presenta una mayor mejora en la variación interanual en lo que a creación de nuevas empresas se refiere. Destacan, también, los casos de las provincias de Guipúzcoa y Almería, en las que la creación de nuevas compañías ha registrado, durante el mes de octubre, excepcionales crecimientos del 72,50% y del 39,33%, respectivamente.

Por el contrario, las provincias del archipiélago canario de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife y finalmente Granada, son las provincias en las que más ha disminuido la creación de empresas con unas caídas del 16,89%, 15,44% y 8,39% respectivamente. Es llamativo el caso de Granada y Santa Cruz de Tenerife, provincias que el pasado mes de septiembre fueron las que más crecieron interanualmente en el número de nuevas sociedades creadas.

Los sectores más activos Por sectores de actividad, la Promoción Inmobiliaria continúa ocupando la primera posición del ranking durante el décimo mes del año, como ocurrió durante todo el año 2017. Concretamente, del total de las 7.485 empresa creadas durante octubre de 2018, 490 han dedicado su actividad al sector inmobiliario. En segunda posición se encuentran las empresas de Construcción de edificios y, finalmente y completando el Top 3, las empresas dedicadas a la Restauración y puestos de comida.



Disminuye levemente el número de sociedades disueltas En el mes de octubre se disolvieron 1.486 sociedades, un 8,71% más que en el mismo mes de octubre de 2017, cuando se destruyeron 1.024 empresas. Si compramos este dato con el obtenido en el mes de septiembre de 2018 se observa un incremento del 31,09% frente a las 1.024 empresas disueltas en este mes. De las 1.486 empresas que se han extinguido en el mes de octubre de 2018 el 82,37% de ellas se debió a causas voluntarias.



