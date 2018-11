Etiquetas: Firmeza Antiedad Facial - Sección: Moda y Tendencias Recupera la firmeza en tu rostro Lo último en ampollas y sérums reafirmantes Ana Ruiz de Infante

miércoles, 14 de noviembre de 2018, 08:44 h (CET) Últimamente me preocupa la firmeza en mi rostro, será porque van pasando los años y me voy haciendo mayor…

Cuando el óvalo facial se desdibuja, comienzan a aparecer e instalarse esas antiestéticas bolsas en el contorno de los ojos y en nuestro cuello, los pómulos y cejas se “caen”, las mejillas se hunden….es el momento de actuar.

Confieso que soy de las que me gusta rodearme solo de buenos productos, y más aún si cabe cuando se trata de aplicarlos en el rostro.

Hoy os quiero hablar de un laboratorio español, que está especializado en los problemas concretos de la piel, y en concreto en el paso del tiempo: SESDERMA.

A estas alturas creo que este laboratorio no necesita presentación, lleva con nosotros desde 1989, tiene su sede en Valencia, y ya está presente en 80 países…

Su fundador, Gabriel Serrano, se dio cuenta de que existía una falta de productos para tratar problemas específicos de la piel y decidió crear un laboratorio especializado.

Actualmente los laboratorios Sesderma cuentan con dos líneas: Mediderma, enfocada al profesional médico dermatólogo y estético, y la línea Sesderma, que se dirige directamente al consumidor final y que compra normalmente a través de farmacias y parafarmacias.

Si se trata de recuperar la firmeza, este laboratorio nos propone estas dos alternativas:

HOMECARE Reafirmante, de la línea profesional de Mediderma, a base de DMAE (dimetilamino etanol o deanol) encapsulado en liposomas, un nutriente natural obtenido del pescado que consigue que la piel se muestre más firme, elástica y tersa al instante mediante 2 mecanismos: 1.- Aumenta la liberación de acetilcolina, un neurotransmisor que disminuye a medida que envejecemos, que incrementa el tono muscular. 2.- Estimula la síntesis de colágeno, reduciendo las arrugas e incrementando la elasticidad de la piel.

Con el fin de prevenir y tratar las manifestaciones del envejecimiento de la piel, HOMECARE Liposomal Serum Reafirmante aporta silicio orgánico liposomado, con acción reestructurante-reafirmante (establece puentes de unión entre los componentes del tejido conjuntivo manteniendo intacta su arquitectura tridimensional), acción protectora (protege la elastina, el colágeno y los proteoglicanos evitando su degradación), acción antioxidante (neutraliza el efecto de los radicales libres) y acción hidratante. Utiliza nanotecnología, con la que se consigue transportar los activos a las capas más profundas de la piel y potenciar así sus efectos.

De la línea de Sesderma, la no profesional, esta firma cuenta también con un producto fantástico, unas ampollas bioestimulantes FACTOR G RENEW, que curiosamente recibieron no hace mucho el premio al 'Mejor producto en Innovación' en la XV edición de los premios VOGUE Belleza 2017.

Se trata de un tratamiento semanal de siete ampollas compuestas por nueve factores de crecimiento y que, combinadas entre sí, ejercen una potente acción rejuvenecedora que devuelve la firmeza y estructura de la piel.

Estas ampollas monodosis se aplican una cada día de la semana con un doble efecto: INMEDIATO. Para conseguir una apariencia instantánea de tersura y luminosidad.

A LARGO PLAZO. Reafirman e hidratan.

Eliminan las arrugas paulatinamente, ejercen una acción de rejuvenecimiento facial completo y reparan el daño inducidos por el sol (fotoenvejecimiento).

FACTOR G RENEW Ampollas bioestimulantes contienen 9 factores de crecimiento con 7 beneficios para una piel rejuvenecida:

