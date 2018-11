El mal estado de las carreteras y su financiación protagonizan los Premios Potencia

La capital aragonesa ha acogido un año más la celebración de los Premios Potencia de Maquinaria de Obra Pública. El recinto Feria de Zaragoza ha vuelto a apostar por los Premios del sector enmarcado dentro de una jornada centrada en el estado de nuestras carreteras La financiación del mantenimiento de carreteras fue la piedra angular durante la jornada de infraestructuras celebrada en Zaragoza con motivo de los XII Premios Potencia. Durante la clausura de la misma, Juan F. Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) recalcó los compromisos y el trabajo que lleva realizando la Confederación en la conservación y mantenimiento de la red de carreteras de nuestro país. Entre otros aspectos, así como el gran motor que supone el sector para la economía del país, Lazcano ha dicho que hay que ver cómo se habilitan los fondos para hacerse cargo de este problema: ‘‘No se pueden dejar de un lado otros factores, por lo que la solución que adoptan todos los países es que la red tenga una tasa por uso, un sistema armonizado para la movilidad en toda la red de alta capacidad para la conservación y mantenimiento".

El estado de las carreteras fue la primera pregunta lanzada a los participantes de la primera mesa redonda, moderada por Lucas Varas, director de la revista Potencia, e integrada por Jacobo Díaz, director general de la Asociación Española de la Carretera (AEC); Lorenzo Waconigg, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Maquinaria de Obras Públicas, Minería y Construcción (Andicop); Pablo Sáez, director gerente de Acex; y por Juan José Potti, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas asfálticas (Asefma).

Para Pablo Sáez, el estado de las carreteras en España hoy en día es "mejorable" aunque no en su totalidad. "Es preocupante que nuestra red más importante se encuentre en ese estado de conservación, esto obviamente no es casual’, ha asegurado puntualizando que ‘basta con circular" por nuestras carreteras y ver cómo se encuentran algunos tramos. Como ejemplo de ello, el director gerente de Acex, ha resaltado la reducción en el límite de velocidad en las autovías debido a este factor y la improbable situación de que vaya a cambiar a corto plazo.

Lorenzo Waconigg, presidente de Andicop, ha hecho hincapié en el deterioro de las zonas urbanas, no solo el de las carreteras, sino que "también habría que prestar atención en otras ciudades y otros pueblos como la falta de atención a las bicicletas, motos, etc".

El director general de AEC ha mostrado tres visiones respecto al tema: la visión del usuario, la visión de la administración y la del técnico: "Las bases sobre los que se circula no cumplen las mínimas exigencias. Sin embargo, a día de hoy, la concienciación es mayor".

Para los técnicos, según Jacobo Díaz, los resultados del informe de la Asociación Española de la Carretera "nos abocan a un estado de conservación muy delicado".

Para Juan José Potti, la primera herramienta que se deben manejar para habar de este tema son los datos: "El Informe de la Asociación Española de la Carretera cifra el déficit de conservación de carreteras en más de 7.000 millones de euros, de los cuales 6.500 millones corresponden al firme, al pavimento". "Al iniciar el año teníamos la esperanza de que en este 2018 se incrementase la cifra de producción de 15M t de MB con la que se cerró el ejercicio anterior. Pero la realidad es que el año está transcurriendo mal", ha recordado Potti.

Entre los problemas se encuentra el partir de una situación que "asumimos como aceptable", según afirmaba Jacobo Díaz, y de la que "no hay ninguna sensibilidad a la hora de cambiarla".

En este sentido, Waconigg ha avisado de que el pavimento va a ser más costoso y difícil de recuperar según vaya pasando el tiempo: "Llegaremos a un punto en el que la carretera va a volver que rehacerse".

El problema de las carreteras

Pablo Sáez habló sobre la señalización y los problemas que supone el estado de la misma. Sin embargo, "en estos momentos hay una cosa que siempre se nos olvida, los usuarios no son conscientes y a los técnicos igual, y es que hay dos elementos que atentan contra la vida de las carreteras: el tráfico y el agua", ha afirmado con rotundidad. "Siempre se nos olvida la conservación de los drenajes de las carreteras". Además, ha dejado claro que el objetivo es que todos los elementos de la carretera de forma continua se aproximan al mismo punto.

Jacobo respondía afirmando otro aspecto directamente conectado y de "vital importancia": "Una infraestructura con inversión y bien mantenida minimiza la accidentalidad por salida de vía". Para el director general de Acex el tema de la iluminación es "preocupante".

Sobre la concienciación y la demanda de esta inversión en carretera, Potti ha insistido en que hacer entender que la necesidad de realizar políticas de conservación por razones económicas no es el fin último: "El argumento añadido desde el punto de vista técnico es que un vehículo que circula por la carretera puede incidir no solo en los hábitos de conducción si no en la exigencia de ese conductor en su conducción. Tiene consecuencias en la conducción producidas por grietas, etc.". Además ha recalcado su defensa en las políticas de conservación por razones económicas, patrimoniales, "pero también hay que considerar argumentos técnicos (IRI) y consecuencias sobre consumo de combustible y emisiones".

Así, coincidían los integrantes de la mesa en que "modernizar nuestra red de carreteras es primordial" y en que "hay que ser valientes y actuar".

En cuanto a la ley del sector público "algo está cambiando" según Jacobo. Desde Andicop han explicado que "las nuevas reglamentaciones de las maquinas obligan a renovar el parque con unos motores más ecológicos, lo que pasa es que la maquinaria, si a la cantera no se le tiene muy en cuanta de por sí, es el patito feo", ha afirmado Lorenzo Wakonigg que ha finalizado asumiendo que "es un tema muy difícil, aunque la normativa europea está forzando a la mejora de esas emisiones".

Hacia un nuevo modelo de financiación

"No hay suficiente dinero para construir y conservar las infraestructuras que este país tiene. Entra en juego la lucha entre conservar o construir. Este país necesita mejorar los accesos a las ciudades, cerrar determinadas vías de conexión, pero hay muchos km de carreteras o les prestamos atención o se nos van. Hoy no tendríamos dinero para construir los km de carreteras que tiene nuestro país", ha explicado Lorenzo.

Conservación y actualización de la red de carreteras, deben responder a estos desafíos, siendo un elemento activo para que los nuevos vehículos se adapten. La carretera también puede ser activa.

En lo que respecta al Pacto de Estado sobre infraestructura se lanzaba a la mesa una pregunta: ¿Veremos un Pacto de Estado para las infraestructuras? La respuesta ha sido una: "Los pactos de estado funcionan bastante mal en este sentido", según ha dicho Lorenzo Wakonigg. A lo que Jacobo añadía que "posiblemente haga falta un debate ya que no todos los puntos de España tienen las mismas necesidades".

Tecnología y digitalización: el futuro del sector

Este ha sido el tema principal de la segunda mesa redonda de la jornada. En este sentido Alfredo Gómez, responsable de transformación digital de Itainnova, ha explicado las nuevas fuentes de negocio de la compañía apoyándose en nuevos servicios que aportan un valor añadido. Ha hablado de tendencias en este ámbito, dirigidas tanto a los productos, maquinas, sistemas, etc. "Esta transformación digital ha de empezar por la propia empresa, por los procesos de fabricación, logísticas, canales de distribución, etc… con la finalidad de hacernos más competitivos, reduciendo el coste", ha afirmado. Itainnova ha creado un centro de transformación digital donde se encuentra un ecosistema integrado por centros tecnológicos que dan respuesta a cualquier empresa que necesite financiación para un proyecto tecnológico o cualquier aspecto.

Por otro lado, Miguel Torija de Sandvik se ha centrado en el Automine trucking. Para la compañía "lo primero es la seguridad". La oferta digital tiene que ver con sistemas digitales, la automatización, los equipos conectados, sensores y las personas. Desde esta perspectiva, ha explicado que "el proceso empieza desde equipos autónomos que asuman las funciones del operario. Es decir, equipos que puedan recoger los datos y reportarlos para su gestión".

Automine surge a raíz de un tema de seguridad: "Conseguimos una serie de ventajas como la operación continua, menor pérdida de tiempo, informes preciosos, un resultado mejorado, un operador puede controlar varios equipos a la vez (menor flota), vida más larga del equipo o el mayor confort. Lo que se traduce en una incrementación de la productividad y un menor coste", ha afirmado Torija.

Pedro Ayala, de Frumecar, ha explicado sus principales líneas de negocio resaltando que el sistema inteligente está inmerso en un proceso de desarrollo de un sistema de gestión de la producción 4.0: "El sistema K2 es un sistema de control inteligente basado en Siemens. Se trata de un sistema con tecnología 4.0 que ayuda a la fabricación de un sistema de distribución del hormigón".

Fiel a su compromiso con el sector y, en consecuencia, con la sociedad, Juan F. Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, ha sido el encargado de clausurar la jornada previa a la entrega de los galardones. En su intervención, Lazcano ha recalcado los compromisos y el trabajo que lleva realizando la Confederación en la conservación y mantenimiento de la red de carreteras de nuestro país. Entre otros aspectos, así como el gran motor que supone el sector para la economía del país, Lazcano ha dicho que hay que ver cómo se habilitan los fondos para hacerse cargo de este problema: "No se pueden dejar de un lado otros factores, por lo que la solución que adoptan todos los países es que la red tenga una tasa por uso, un sistema armonizado para la movilidad en toda la red de alta capacidad para la conservación y mantenimiento".

El galardón más especial

Uno de los momentos más especiales de la ceremonia tuvo lugar con la entrega del Premio Honorífico Potencia, galardón que la dirección de la revista entrega desde el año 2012 a una personalidad por su aportación y trayectoria en el sector. En esta edición 2018 el galardonado ha sido Juan Bautista Ubarretxena, fundador de Tximela y que cuenta con una amplia trayectoria y cariño por parte del sector de la maquinaria para la construcción.

El galardón fue entregado por José Manuel Galdón, consejero delegado de grupo TPI. En su discurso, Juan Bautista tuvo unas palabras de agradecimiento a su familia por apoyarle en su labor durante tantos años, y destacó que la clave para de su trayectoria profesional siempre ha sido el "trabajo, trabajo y más trabajo, ordenado y bien hecho". También tuvo una dedicación especial para su hermano Manuel, con quien fundó la compañía en 1986 y a cuyo lado ha trabajado durante todos estos años.