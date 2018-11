South Summit aterriza en Ciudad de México

La plataforma líder en innovación y desarrollo de negocio del ecosistema emprendedor llega al país azteca los días 3 y 4 de diciembre en su primera cita de este año en Latinoamérica. El encuentro tiene previsto contar con más de 1.500 asistentes y está organizado por Spain Startup-South Summit powered by IE University con la colaboración de BBVA, INADEM e Iberia South Summit, el encuentro líder en innovación y desarrollo de negocio del ecosistema emprendedor, aterriza en México. Los escenarios elegidos serán el espacio de coworking WeWork Reforma Latino de Ciudad de México, que acogerá el 3 de diciembre un Bootcamp con las 40 startups finalistas de la competición; y el Proyecto Público Prim de Ciudad de México, donde el 4 de diciembre se celebrará el encuentro South Summit México, en el que participarán startups, Business Leaders, inversores y corporaciones internacionales.

El encuentro South Summit México powered by IE University está organizado por Spain Startup con la colaboración de BBVA como ecosystem partner, INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor del Gobierno de México) e Iberia, aerolínea oficial del encuentro, que ofrece en su web descuento en vuelos a los asistentes del encuentro que se desplacen a la capital mexicana.

El encuentro líder en innovación contará también con diferentes paneles de contenido, destacando uno específico sobre Open Innovation en donde representantes de compañías internacionales líderes en innovación debatirán sobre el creciente aumento de la popularidad de los ecosistemas abiertos para fomentar la innovación en las organizaciones, una realidad que implica cambios profundos en los mercados, el desarrollo de nuevos productos y servicios y la gestión del talento.

Más de 50 inversores estarán presentes en el encuentro en el país azteca, donde podrán poner en común nuevas estrategias, tendencias de inversión y oportunidades de coinversión. Por primera vez, llegará a México un gran número de inversores procedentes de Japón, Israel, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, entre los que se encuentran Idris Sami de Hummingbird Ventures o Jeffrey Char de J-Seed Ventures, Jay Reinemann de Propel VCInc, Christine Chang de StartupBootCamp & Finnovista u Omar Arab de MTCP Ventures.

En el encuentro South Summit México se darán cita un gran número de líderes en innovación de reconocido prestigio internacional, entre los que destacan Leonard Boord de Tokenizo, Bundeep Ranghar de Premfina, Nabil Malouli de DHL o Tara Cemlyn-Jones de TCJ Fintech Advisory.

Además, se ha convocado una competición de startups en las industrias Fintech, Industry 4.0, Energy & Sustainability, Smart Mobility, EdTech y Smart Travel; en la que se elegirán 40 finalistas que harán su pitch frente a inversores durante el encuentro. El ganador será elegido por un Comité de Expertos, formado por personalidades de reconocido prestigio dentro del sector, que elegirá la startup ganadora de la competición, quien viajará a Madrid con vuelo, alojamiento pagado y

fast track a la final de la competición de startups en el próximo South Summit Madrid 2019, donde podrá hacer su pitch ante más de 750 inversores, 300 corporaciones y tendrá acceso a reuniones one on one con los principales actores del ecosistema.

María Benjumea, fundadora de Spain Startup-South Summit, destaca: “Estamos muy ilusionados por celebrar South Summit en el país azteca. Queremos conseguir un gran encuentro centrado en la innovación y el desarrollo de negocio para los actores clave del ecosistema: startups, inversores y corporaciones”.

Juan José Güemes, presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE University, afirma: “Los modelos de negocio convencionales de todas las industrias están siendo desafiados por nuevos jugadores de los que la mayoría de los CEOs no han oído ni hablar. Ignorarlo no acaba con la amenaza. El encuentro South Summit México powered by IE University brinda la posibilidad de capturar la disrupción y, quizás, de ser parte de la misma”.

Marisol Menéndez, Head of External Ecosystem at BBVA Open Innovation: “Sabemos que las startups, los emprendedores y el ecosistema forman parte clave de esta transformación y en esto creemos. Esto es lo que significa innovación abierta para nosotros en BBVA”.

Itzel Villa, directora general de Programas de Emprendedores y Financiamiento en Instituto Nacional del Emprendedor de INADEM, apuesta por la innovación y unión de sinergias con South Summit México exponiendo: “Estamos convencidos que la mejor manera de crecer el ecosistema emprendedor es colaborando, pero esta colaboración hoy va mucho más allá de cualquier frontera, el conocimiento y la innovación son universales y el acceso cada vez es más fácil y más rápido, South Summit llega a refrendar esta visión, trayendo a especialistas e inversores que saben lo que está pasando en el mundo pero sobre todo, permitirá ser un gran escaparate para que el mundo conozca el gran talento que hay en México”.