La aplicación My DHL Parcel, premiada en los Digital Impact Awards

martes, 13 de noviembre de 2018, 15:52 h (CET) Esta herramienta de envíos de DHL Parcel ha obtenido el Premio Gold, en la categoría ‘Mejor uso digital en el sector del transporte y la logística’ My DHL Parcel, herramienta de envíos de DHL Parcel, ha sido galardonada con el Premio Gold de los Digital Impact Awards de Reino Unido, en la categoría ‘Mejor uso digital en el sector del transporte y la logística’. Este es uno de los reconocimientos más importantes del ámbito digital, que ha premiado la apuesta de DHL Parcel por la transformación y la innovación tecnológica.

La plataforma premiada permite, entre otras funcionalidades, crear envíos, ordenar recogidas para que puedan ser realizadas el mismo día, imprimir etiquetas, gestionar las devoluciones de forma sencilla, llevar a cabo seguimiento de envíos y crear informes, todo ello desde una única interfaz. Por otro lado, la plataforma cuenta con un sistema de validación de direcciones, lo que ha permitido a DHL Parcel mejorar notablemente su ratio de entregas efectivas. My DHL Parcel es, además, una herramienta de diseño moderno, sencillo y sobre todo intuitivo, que busca la mejor experiencia posible para el usuario

Con la herramienta My DHL Parcel la compañía es capaz de dar respuesta a las necesidades de todo tipo de tiendas online, puesto que permite diferentes grados de automatización: desde la creación manual de envíos, para las tiendas online más pequeñas, hasta la importación de grandes ficheros para aquellos e-commerce que así lo demanden, por su alto volumen de envíos. Además, las tiendas online pueden contar también con una integración total a través de la API de My DHL Parcel.

Con My DHL Parcel las tiendas online ya no tienen que buscar nuevas herramientas para poder gestionar sus envíos. Al integrar directamente la herramienta de DHL Parcel, los negocios digitales pueden acceder a diferentes opciones de informes, gestionar sus envíos, hacer seguimiento de los mismos en tiempo real y ofrecer a sus clientes finales la mejor experiencia posible de compra, desde una única fuente.

Además, al ser una herramienta online queda garantizada la sincronización y la conexión desde cualquier ubicación o dispositivo de una forma simple y segura.

Cada vez más empresas y comercios online reconocen la creciente importancia de contar con procesos fluidos en su negocio, debido a que el enfoque tradicional no satisface los hábitos de compra y las expectativas de los nuevos consumidores actuales. Los clientes de hoy en día no solo quieren comprar en cualquier momento y en cualquier lugar, sino que, además, quieren entregas flexibles y rápidas. Sin procesos logísticos eficaces y en un contexto de alta exigencia en la ejecución de los envíos, el movimiento de mercancías a través de múltiples canales de venta no sería posible, sin costes adicionales para el consumidor, lo que afectaría a su experiencia de compra.

Según Iñigo Rosas, Director de Marketing y Ventas de DHL Parcel: "El objetivo de nuestra compañía es que la entrega sea tan dinámica como nuestro propio día a día y para ello ponemos el foco en un sistema de entregas en el que el destinatario decide cuándo y cómo recibir su envío. Hoy en día gracias a la digitalización esto es más posible que nunca".

Así, por ejemplo, en el caso de DHL Parcel cuentan con la herramienta 'Modifica tu entrega', a través de la cual, una vez realizada una compra online, el destinatario recibe un aviso con la fecha prevista de entrega y los cambios que puede realizar en dicho envío. El destinatario puede modificar la fecha de entrega, elegir a un nuevo destinatario a quien el repartidor de DHL Parcel entregará su paquete (vecino o conserje, por ejemplo) u optar por uno de los de los más de 3.000 puntos de recogida (ServicePoint), que DHL Parcel tiene en toda la península.

Digital Impact Awards

Los Digital Impact Awards son la celebración más importante del Reino Unido en lo que se refiere a innovación digital en comunicaciones corporativas. Desde que los premios fueron creados en 2010, el panorama de las comunicaciones digitales ha cambiado drásticamente. Los ganadores muestran en cada edición que lo digital ha alcanzado la madurez.

