Sección: Empresas Entregados los premios XXI Empresaria y Directiva Navarra 2018 de AMEDNA/NEEZE Comunicae

martes, 13 de noviembre de 2018, 15:56 h (CET) El vicepresidente de Navarra, Manu Ayerdi y, Ana Díez invitada de honor, entregan los premios XXI Empresaria y Directiva Navarra 2018 de AMEDNA/NEEZE. Laura Arzoz de Distribuidora Navarra de Pinturas, y Ana Goyén, de Ingeteam, ganadoras de los XXI Premios Empresaria y Directiva Navarra 2018 convocados por AMEDNA-NEEZE La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE), presidida por Mª Victoria Vidaurre, ha entregado este lunes los XXI Premios Empresaria y Directiva Navarra 2018. Los galardones organizados por AMEDNA/NEEZE anualmente y que este año cumplen su vigésima primera edición, cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, a través del Área de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social y Caixabank también apoya estos premios.

Han sido el Vicepresidente del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, y la invitada de honor, Ana Díez Fontana, directora territorial de Navarra de CaixaBank; quienes han entregado los prestigiosos galardones a Laura Arzoz de Distribuidora Navarra de Pinturas, y Ana Goyén, de Ingeteam, ganadoras de los XXI Premios Empresaria y Directiva Navarra 2018 convocados por AMEDNA-NEEZE.

Durante el acto se ha recordado la trayectoria de las dos profesionales premiadas, además de incidir en el objetivo de los galardones: visibilizar y destacar la trayectoria profesional que las mujeres empresarias y/o directivas desarrollan con su trabajo diario en el ámbito económico, laboral y social de Navarra

Los galardones les han sido otorgados por los siguientes méritos: a Laura Arzoz por su exitosa trayectoria empresarial a cargo del proyecto familiar, en un sector mayormente masculinizado así como por su visión estratégica del negocio e innovación. Por su parte, Ana Goyen, directora de la Unidad de Negocio Eólico de Ingeteam Power Technology por su ejemplo en el trabajo de internalización, innovación tecnológica y de gestión empresarial sin perder de vista cuestiones de conciliación e igualdad en los puestos de la plantilla.

En el acto, llevado a cabo en el Restaurante El Búho Pamplona, la presidenta de AMEDNA, Mª Victoria Vidaurre ha afirmado que “nuestras dos premiadas nos sirven de ejemplo no sólo como mujeres de empresa, también como valor de empresa” y ha insistido que “el posicionamiento de las mujeres a nivel laboral no es una cuestión a resolver en nuestro sistema y nuestra economía: es la solución”.

Asimismo, Vidaurre ha añadido que “las mujeres en nuestro país dirigimos más de 430.000 pequeñas empresas”. “Ese terreno ‘ganado’ con esfuerzo no puede ser minado por ausencia de apoyos en un contexto económico desfavorable”, ha dicho Vidaurre subrayando que “si no se articulan medidas de apoyo, las pymes seguirán en el mejor de los casos sobreviviendo, pero no generando crecimiento y empleo, un empleo de calidad y de continuidad”.

Laura Arzoz, premiada con el reconocimiento como Empresaria Navarra de 2018 ha recordado sus comienzos en la empresa familiar que fundó en 1969 José María Arzoz, y de cómo cogió las riendas de DISNAPIN y la fue modificando hasta construir tres puntos de vento en toda la Comunidad Foral. Arzoz ha señalado que su objetivo es “construir una empresa con valores profundos y donde todo el mundo se sienta bien atendido y pueda salir con una sonrisa de nuestras tiendas”.

La galardonada con el premio Directiva Navarra de 2018, Ana Goyén ha agradecido en su discurso el reconocimiento y ha afirmado que “como instituciones públicas, como empresarios y empresarias y como directivos y directivas, tenemos la responsabilidad de ejercer de motor tractor para avanzar realmente en pro de la igualdad de oportunidades”. Goyén ha abogado por seguir inculcando “ en nuestra sociedad los valores de la corresponsabilidad y la coeducación, fomentando la igualdad de oportunidades, adoptando medidas que permitan a hombres y mujeres, por igual, conciliar su vida familiar e intereses personales con una vida profesional plena, abogando por una cultura del esfuerzo y la meritocracia y dando ejemplo”.

Los premios y la invitada de honor

Anualmente, en la entrega de los premios se cuenta con la participación de una invitada de honor reconocida en el mundo empresarial. En esta ocasión la invitada de honor ha sido Ana Díez Fontana, directora territorial de Navarra de CaixaBank que ha recordado que Laura Arzoz y Ana Goyén “han acumulado méritos más que suficientes para ser las ganadoras, pero también he de decir que el nivel de las candidaturas de esta edición era muy alto”.

Díez Fontana ha recordado que ambas “a partir de ahora, además de disfrutar de estos momentos de éxito, adquieren la responsabilidad de servir como ejemplo para todas las mujeres navarras que están iniciando o creciendo en su carrera profesional” y las ha animado ”a seguir trabajando con ambición, tesón y esfuerzo, pero también con humildad para continuar con éxito vuestra brillante carrera que, por supuesto, significará también el éxito de vuestras empresas”. La invitada de honor, responsable además de Caixabank en Navarra se ha mostrado “convencida de que esta relación entre CaixaBank y Amedna va a seguir por mucho tiempo, desde la convicción de una entidad como CaixaBank que tiene en la Diversidad una de sus iniciativas destacadas en el Plan de Acción de RSC”.

El acto finalizó con las palabras del vicepresidente del Gobierno de Navarra y consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi quien ha señalado que “no debe haber espacios vetados por razón de género, ni en la industria, ni en la ciencia, ni en los empleos técnicos”.

Ayerdi ha insistido en que el trabajo en materia de igualdad “no es una tarea fácil, ni simple, ni rápida, pero por eso debemos poner todo nuestro esfuerzo en llevarla adelante” y ha recordado que “la perspectiva de igualdad está presente en todas las convocatorias de subvenciones y contratos de la Administración, e impulsamos que la perspectiva de género esté incluida en todos los planes estratégicos que promueven la actividad empresarial”. Ayerdi ha tenido palabras de agradecimiento y consideración hacia AMEDNA que “viene impulsando desde hace décadas la promoción y el reconocimiento de las mujeres empresarias y directivas” de Navarra.

