Amedna reúne a casi una veintena de empresas en una mesa de trabajo sobre conciliación

martes, 13 de noviembre de 2018, 15:59 h (CET) La acción se enmarca dentro del proyecto Reconcilia desde el que este año la asociación realiza el seguimiento y renovación para otras 40 organizaciones y trabaja en la implantación del Sello Reconcilia en diez nuevas empresas. El Programa Sello Reconcilia se realiza en el marco de las ayudas del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra a proyectos en igualdad de género y conciliación Se ha celebrado este encuentro de trabajo organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA) en la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra.

En esta mesa de trabajo han participado representantes de más de 20 empresas o entidades empresariales: Patricia Granados de Arpa Abogados Consultores, Beatriz Pozo de Atecna, Javier Iradiel de CEN, Alicia Ruiz de Construcción Ecay, Cristina Iribarren de Fundación Navarra para la

Tutela de Personas Adultas, Gorka Moreno de Fundación Proyecto Hombre, Iosune Pascual de Fundación Universidad Sociedad, Asun García de Grupo IAN, María Olaiz de Hidrorubber, Cristina Patier de Mutua Navarra; Nuria Cacho de Mutua Universal, Ana Ozkoidi de Pauma; Mar Lobete y Lorena Lobete de Pyramide Asesores; Mª Ángeles Gorena de SC Lagunak, Susana Villanueva de UAGN y Fermín Unzu de Urdi.

Con este foro, estas entidades o empresas pueden contar con un lugar para poner en común sus experiencias en este campo de la conciliación laboral, familiar y personal y en esta ocasión la mesa de trabajo se ha centrado en compartir buenas prácticas entre las organizaciones con Sello Reconcilia.

El acto ha contado con la intervención especial de María Olaiz, de la empresa Hidrorubber que ha expuesto una batería de acciones de mejora implantadas en su organización y que ha señalado la importancia de la involucración de la dirección general/gerencia en el proceso, que en su caso no es solo permisiva sino proactiva en la implantación de medidas lo que hace posible que la empresa haya conseguido avanzar de forma constante en este ámbito.

Por su parte la gerente de AMEDNA, Susana Labiano ha señalado “las ventajas que se obtienen no son solo por la implantación de medidas sino también por los avances en las políticas de conciliación referidas a la estrategia, liderazgo, comunicación y participación que desde el modelo Reconcilia se impulsan y que son esenciales para conseguir organizaciones mas eficientes, competitivas y comprometidas con la corresponsabilidad, la igualdad de oportunidades y la responsabilidad social”.

En el encuentro se ha puesto de manifiesto como estas medidas contribuyen a reforzar el sentido de pertenencia, la retención y captación de talento, la disminución de los ratios de absentismo y la productividad.

También se ha señalado que la implantación de acciones de mejora en esta línea no siempre es fácil y requiere esfuerzo, sin embargo es una apuesta por la sostenibilidad de la empresa a medio y largo plazo y un camino que las organizaciones deben recorrer si quieren estar a altura de las expectativas sociales internas y externas y exigencias comerciales y de competitividad que ya se han generado en el mercado.

Además de estas empresas participantes hoy en la mesa de trabajo, Amedna realiza en este año el seguimiento a 10 organizaciones, la renovación de otras 23 y todo el proceso de tutelaje para la concesión del Sello reconcilia a otras 10 empresas: ANTERAL, ACODIFNA (Asociación coordinadora personas con discapacidad física de Navarra), FUNDACIÓN ATENA, ATP ILUMINACIÓN, COYSER, GURPEA, JATORMAN, NILSA, SCHNEIDER ELECTRIC y TIMAC AGRO.

El programa Sello Reconcilia se adapta a la situación de cada empresa participante, buscando un análisis y planificación adecuada a sus necesidades y circunstancias.

