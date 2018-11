Sección: Empresas Éxito en la reforestación de As Neves con 1.500 nuevos árboles plantados por voluntarios y One Oak Comunicae

martes, 13 de noviembre de 2018, 16:20 h (CET) Esta acción forma parte del proyecto "Renacer de las Cenizas", que contempla la reforestación de 10.000 fresnos y abedules en las áreas afectadas por los incendios de 2017. En la segunda fase -que tendrá lugar en febrero de 2019- se repoblarán los 8.500 restantes. Más de 200 voluntarios -tanto locales como procedentes del resto de España- han participado en las dos jornadas de replantación, contribuyendo así a la creación de un cortafuegos natural en la ribera del río Miño Más de 200 voluntarios han participado este pasado fin de semana en dos jornadas de reforestación desarrolladas en el concello pontevedrés de As Neves. Los trabajos han concluido con la replantación de 1.500 árboles de especies autóctonas que, a partir de ahora, actuarán como cortafuegos natural en la ribera del río Miño.

Esta acción forma parte del proyecto “Renacer de las Cenizas” -promovido por la firma de complementos de madera sostenibles ONE OAK-, que contempla la reforestación de 10.000 fresnos y abedules en las áreas afectadas por los incendios de 2017. En esta primera fase, se han plantado 1.500 árboles y en la segunda -que tendrá lugar en febrero de 2019- se repoblarán los 8.500 restantes, fruto de la confianza de sus clientes. Por cada reloj de madera, gorra o mochila sostenible vendidos, un árbol reforestado con el nombre que el cliente elije en el marco de este proyecto.

El objetivo de esta actuación ha sido el de responder a la situación desoladora en la que se encontraba la zona tras el incendio del pasado año, con más de 5.000 hectáreas quemadas y un 90% de la superficie de As Neves, calcinada. Durante este tiempo, se han venido realizando tareas de limpieza, pero, este fin de semana se ha dado el primer paso para resurgir de la devastación y hacer rebrotar el bosque autóctono y milenario que poblaba As Neves.

Guillermo Iñiguez, co-fundador de ONE OAK, subraya que "el pueblo de As Neves nos ha dado una lección humana a todos. Una muestra de que cuando nos unimos por un fin común, somos capaz de cualquier cosa. Todos los voluntarios, tanto los de la zona como los que han llegado desde el resto de España, han trabajado ilusionados y de forma incansable durante este fin de semana para cumplir con el objetivo marcado antes de lo previsto y conseguir que 1.500 árboles formen ya parte del renovado bosque de As Neves. Nuestra acción ya ha marcado la diferencia, supone un nuevo comienzo para As Neves y para el medio ambiente".

Todo el proyecto está siendo recogido en una serie de cinco episodios breves que irán publicándose sucesivamente en la web de la firma. El último episodio publicado ha sido el número 4, titulado Guardería, y en él se explica la importancia de repoblar especies autóctonas y cuál es el proceso de crecimiento de los árboles desde que germinan en el vivero hasta que están listos para ser plantados en el bosque. El episodio de la reforestación lo colgarán esta misma semana.

