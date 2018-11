Sección: Empresas Paskayak SL explica como elegir un kayak de pesca y no morir en el intento Comunicae

martes, 13 de noviembre de 2018, 16:31 h (CET) Desde Paskayak SL, especialistas en kayaks de pesca destacan los aspectos mas relevantes a tener en cuenta para elegir el mejor kayak de pesca. Influyen varios factores: la comodidad, capacidad y la resistencia por ejemplo. También son importantes aspectos como las condiciones geográficas y el clima de la región en la que va a ser utilizado Comodidad, capacidad y resistencia

Son rasgos que se determinan a partir del material con el que se construye el casco de la embarcación: plástico, fibra de carbono, fibra de vidrio o aluminio. El número de personas que pueden utilizar el mismo kayak de pesca: cuatro como máximo y las posibilidades de victoria ante un siniestro: caídas al agua, colisión o golpes.



Dos opciones para dos tipos de usuarios diferentes

En el mundo del kayak existe una primera distinción básica entre kayaks de pesca y travesía.

Los primeros, están ideados para aquellas personas que quieren sumergirse completamente en la actividad pesquera, apasionados con gran agilidad en sus manos y pericia para pescar y navegar al mismo tiempo.

Los segundos, pensados para los más observadores, los que buscan cubrir grandes distancias disfrutando cada parte del paisaje y dejando que la pesca quede para el final de la tarde. Si logran pescar después de un largo día, está bien, pero si no igual habrán disfrutado.



Tipo de agua

La elección de un kayak de pesca no solo debe estar determinada por el material en que ha sido construido, o por la pasión o mesura del kayaker, sino por cómo se desempeña en el agua.

Hay aguas bravas y tranquilas, en ambas, pescar tiene su gusto. En cambio cuando se trata de días soleados, lluviosos o tormentosos la decisión es mucho más seria: los gustos se dejan a un lado y se busca la seguridad. El pescador experimentado puede optar por un kayak de pesca profesional. El principiante deberá elegir el de mar y travesía.

El cuidado de un kayak de pesca

Cuidar adecuadamente un kayak de pesca es importante pues evitará accidentes a gran escala. La mayoría de los cuidados son preventivos:

Es importante estudiar los accidentes más comunes y realizar planes preventivos.

Antes de pescar, hay que asegurase de que el kayak esté lejos de los rayos solares.

Aplicar los protectores correspondientes para evitar que se vuelva quebradizo.

No dejar desechos en ningún rincón del kayak.

Después de la aventura, lavar el kayak de pesca con agua dulce utilizando detergentes y esponjas especiales.

Dejarlo secar bien en lugares ventilados antes de guardarlo.

Realizar el mantenimiento correspondiente.

Cambia las piezas defectuosas. Un kayak de pesca debe estar siempre listo para la aventuras y preparado para conectar al navegante con la naturaleza. Asi lo recomoendan los Especialistas de Peskayak, expertos en kayaks y accesorios para pescar.

Vídeos

Kayak de pesca - Galaxy Kayaks



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.