Sección: Empresas Pernod Ricard lanza la nueva skill de Amazon Alexa para convertirse en un experto en cócteles Comunicae

martes, 13 de noviembre de 2018, 16:44 h (CET) La aplicación "Copas o cócteles", desarrollada por Pernod Ricard, es pionera en España en el sector de las bebidas Alexa, el asistente virtual de Amazon, está revolucionando y abriendo un nuevo mundo de posibilidades para las personas, a través de la inteligencia artificial asistida por voz. Desde que hace pocas semanas llegara a España, se van sumando skills -el nombre con el que se conocen las aplicaciones de este dispositivo- que convierten a Alexa en una herramienta cada vez más útil.

Pero Alexa no va sólo de hacer la vida más cómoda, sino también más social, más divertida. De eso va la nueva skill “Copas y cócteles”, que lanza en estos días Pernod Ricard España, y se convierte así en la primera empresa de bebidas en España en desarrollar una skill en Amazon Alexa.

Una skill, con la que no solo los bartenders profesionales podrán crear y degustar los clásicos y contemporáneos reyes de los cócteles, sino que cualquier persona podrá deslumbrar a sus invitados con sólo seguir los pasos de la voz virtual de Alexa.

Miguel Ángel Pascual, Head of Digital Marketing & Communication, apunta que “hoy en día el 10% de las búsquedas en internet son por voz y en 2020 serán el 66%. Alexa es una gran oportunidad para que nuestros productos incrementen su presencia e interactúen de forma orgánica en los hogares de nuestros consumidores. Para ello es fundamental crear experiencias y contenidos relevantes adaptados a este nuevo canal”.

Una skill con decenas de cócteles, recetas e historias. La nueva skill ofrece una innumerable cantidad de recetas especialmente seleccionadas con las que es posible aprender a preparar un clásico Old Fashioned con Chivas, un Negroni a base de Beefeater, un Dry Martini con Seagram’s Gin, un auténtico Cosmopolitan con Absolut Vodka o descubrir el nuevo cóctel que puede convertirse en la receta favorita.

Como buen asistente inteligente por voz, la aplicación “Copas o cócteles” para Alexa permite que mientras preparas el cóctel, se pueda continuar utilizando la skill mediante la voz, para buscar nuevos perfect serve por ingredientes, dificultad o sabor, o conocer cuál es el origen y la historia de la mezcla que vas a preparar, para convertirte en un experto en los cócteles con ginebra, vodka o whisky.

La skill ha sido desarrollada por Ready!, agencia de activación digital, innovación y contenidos, y producida por MindGeist, productora de tecnología aplicada a la comunicación. “Copas o cócteles” está disponible para Amazon Alexa y puede utilizarse en los dispositivos Echo o aquellos que integren el asistente de voz Alexa.

Una innovadora forma de demostrar que la inteligencia artificial asistida por voz no sólo puede hacer la vida más fácil, sino también más divertida.

Acerca de Pernod Ricard España

Pernod Ricard España es la filial española del grupo Pernod Ricard, nº 2 mundial de la industria de vinos y espirituosos. Pernod Ricard, con una facturación consolidada de 8.987 millones de euros en 2017/2018, es líder mundial de los espirituosos Premium y Prestige y posee 17 de las 100 principales marcas del mundo.

Pernod Ricard España es líder del mercado nacional de espirituosos, gracias a un completo y prestigioso portfolio de marcas internacionales premium como los whiskies Ballantine’s, Chivas Regal y Jameson; la ginebra Beefeater, el ron Havana Club, el anisado Ricard y marcas locales como los licores Ruavieja.

España se encuentra entre los 5 primeros mercados de Pernod Ricard, el primero para su marca Beefeater. Con una facturación neta de 371,8 millones para el ejercicio 2017/2018, Pernod Ricard España cuenta con más de 450 colaboradores, 2 centros de producción, 2 sedes administrativas, 8 direcciones regionales y un centro logístico. Pernod Ricard España desarrolla una política de responsabilidad social corporativa orientada a la implantación de hábitos de consumo responsable.

Si se desea más información, consultar la página web https://www.pernod-ricard.com/es o seguir en twitter: @Pernod_RicardES

Vídeos

Pernod Ricard lanza la nueva skill de Amazon Alexa para convertirte en un experto en cócteles



MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.