ITI e IVAC organizan un curso de calidad de software para certificar 100 profesionales al año

martes, 13 de noviembre de 2018, 16:49 h (CET) El Instituto Tecnológico de Informática junto a IVAC-Instituto de Certificación organizan el curso Business Essentials in Software Quality based on ISO/IEC 25000 Family con el objetivo de sentar las bases para obtener la certificación específica de calidad del software Las organizaciones que dependen de los sistemas informáticos para su buen funcionamiento necesitan establecer unos estándares de calidad exhaustivos. El software es una “infraestructura crítica” y la calidad del software se convierte en un foco estratégico para las empresas que los ejecutan.

Según un estudio del BSA - The Software Alliance, la industria del software aporta a la economía española 35.800 millones de euros, el equivalente al 3,4% del PIB del país, generando más de 600.000 empleos cualificados, y una inversión de casi 700 millones de euros en I+D.

Hoy en día resulta complicado seleccionar una innovación o un avance en el que no haya detrás software. En la evolución experimentada por la calidad del software se ha pasado de un tratamiento centrado fundamentalmente en la inspección y detección de errores en los programas, a una aproximación más sistemática, dada la importancia que ha adquirido la calidad en la ingeniería del software.

En los últimos años se han publicado diversos estudios y estándares en los que se exponen los principios que se deben seguir para la mejora de la calidad de productos y procesos software. Todo ello ha influido de forma significativa en el papel que actualmente tiene la calidad en las organizaciones, que pasa a convertirse en una “filosofía”, una ventaja competitiva, una cultura, que afecta a toda la organización.

Business Essentials in Software Quality based on ISO/IEC 25000 Family

En el curso organizado por ITI e IVAC-Instituto de Certificación se ofrece una visión general sobre todos los aspectos fundamentales relacionados con la calidad del software según la norma ISO 25000 de cara a preparar a los profesionales que ejercerán el aseguramiento de la calidad de productos de software. El programa cubre los tres ámbitos fundamentales: calidad de datos, calidad de producto software y calidad de uso.

Informáticos, analistas, consultores, desarrolladores y testers de calidad podrán preparar y obtener una certificación homologada que acredite el aseguramiento de la calidad del desarrollo de software con una duración de 5 años.

El curso se impartirá en la sede del Instituto Tecnológico de Informática por profesionales especializados durante el mes de diciembre. Inscripción online disponible en: https://www.iti.es/curso-calidad-software-iso-iec-25000/

Certificación homologada

Una vez finalizado el curso, se ofrece la posibilidad de participar en el proceso de certificación para obtener un certificado de personas cumpliendo los requisitos específicos del Esquema titularidad conjunta de IVAC e ITI.

Al examen podrán presentarse todos aquellos que justifiquen al menos 1 año de experiencia en el entorno software y 22 horas de formación en relación con las materias incluidas en el programa del Esquema, o bien una titulación de grado o superior y 22 horas de formación en relación con dichas materias, o bien una experiencia profesional de al menos 3 años en el entorno software relacionada con las materias del programa.

En caso de “apto” se emitirá un certificado con una validez de 5 años por parte de IVAC como Entidad de Certificación.

