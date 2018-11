Sección: Empresas People Truelove Tellers formará parte del jurado del 'Junebug Best of Wedding Photography 2018' Comunicae

martes, 13 de noviembre de 2018, 16:49 h (CET) People Truelove Tellers, fotógrafos de bodas, formara parte del jurado del prestigioso concurso anual 'Best of Wedding Photography', donde se seleccionarán las 50 mejores fotografías de boda del mundo El prestigioso blog de fotografía de bodas Junebug Weddings contará por primera vez con un jurado español en la edición de su concurso anual “Best of Wedding Photography”. En él se seleccionan las 50 mejores fotografías de boda de entre más de 10.000 imágenes enviadas por fotógrafos de todas las partes del mundo.

People Truelove Tellers, cuyas imágenes fueron elegidas en 2015 y 2017, serán parte de un jurado, que contará con otros dos fotógrafos más: The Twins, de Inglaterra, y Anni Graham, de Estados Unidos y los editores de Junebug Weddings (Texas, USA).

Por primera vez, un fotógrafo español será el encargado de seleccionar las mejores 50 fotografías de boda del mundo en la undécima edición de este concurso que ha sido presentado en publicaciones como Huffinton Post, Elle, Cosopolitan, BuzzFeed.

Los criterios de selección varían entre los jueces y editores de Junebug teniendo siempre como objetivo común seleccionar las imágenes que muestren la capacidad del fotógrafo por anticiparse a los momentos emocionales que se viven en una boda.

"Siempre hay imágenes épicas que en este tipo de concursos que te dejan con la boca abierta pero, para nosotros, las bodas son emociones y las bodas las hacen las personas. Nuestra motivación cuando hacemos fotos de boda es buscar los momentos que serán recordados durante muchos años. Y esos momentos, esa belleza fugaz, los dan las personas" comenta Daniel Alonso de People Truelove Tellers sobre su forma de abordar las bodas.

Ser elegido dentro de esta colección es uno de los mayores honores dentro de la industria de la fotografía de boda y puede impulsar la carrera de los fotógrafos elegidos. "Desde que aparecimos en la lista por primera vez en 2015, hemos tenido mayor reconocimiento y visibilidad entre compañeros del gremio, quienes nos han invitado a dar charlas y conferencias en diferentes partes del mundo y hemos empezado a fotografiar bodas fuera de España. El prestigio de aparecer en esta lista fue un punto de inflexión en nuestro negocio", según People Truelove Tellers.

El proceso de selección de envío de imágenes ya ha comenzado en la web de Junebug Weddings, se mantendrá abierto hasta el 5 de diciembre de 2018 y los galardonaros serán anunciados en la web de los organizadores a finales de año.

La fotografía de bodas es una especialidad fotográfica con una amplia demanda en España. People Truelove Tellers no sólo desarrolla su especialidad como fotógrafos de bodas, realizando reportajes en todo el mundo, sino que además desarrollan una intensa labor formativa, enseñando la técnica que sustenta su arte a través de sus cursos de fotografía de bodas, un servicio de mentoring muy solicitado tanto por fotógrafos noveles como por fotógrafos con experiencia.

"Hay miles de formas de celebrar y plasmar una boda, una unión mítica de dos personas que se aman, de festejar la declaración del inicio de la próxima etapa de ese maravilloso cuento de amor que os une, junto a las personas que más os quieren" según Daniel Alonso, de People Truelove Tellers.

